«Разбавляют спиртом или заливают поменьше» — Le Monde рассказала, как французы справляются с повышением цен на бензин

Цены на автомобильное топливо во Франции повышаются каждый день, что заставляет автолюбителей менять свои привычки, пишет Le Monde. Если одни предпочитают не заправлять полный бак и держаться в рамках бюджета, то другие разбавляют топливо спиртом, несмотря на риск поломок, передаёт издание.

На крупной сетевой автозаправке на окраине Блуа вечером 3 марта обычное дизельное топливо продавалось по цене €1,89 за литр, сообщает Le Monde. То же топливо на автоматизированной станции возле супермаркета можно было купить за €1,79. При этом цены на обеих АЗС растут каждый день, отмечает издание. Из-за этого светящаяся стелла на другой стороне улицы перестала работать, и теперь устаревший тариф десятидневной давности: €1,69 за литр.

«В начале месяца люди всегда заправляют полный бак не раздумывая. Здесь скрипят зубами, стараясь не выходить за круглую сумму: 30, 40 или 50 евро, чтобы держаться в рамках бюджета, будто уже конец месяца», — рассказывает продавщица сетевой заправки. Как поясняет женщина, на автоматических станциях у супермаркета, прежде чем достать пистолет, необходимо приложить банковскую карту, на счёте которой должно быть не менее €130 или €150. «Здесь же нет залога, и если у вас есть 20 евро на счету, вы ещё можете ездить», — рассказывает она.

Тем не менее после неоднократных краж директор обязал работников брать с клиентов предоплату перед заправкой. «Некоторые считают, что мы применяем это правило в зависимости от клиента, но это касается всех, даже джентльменов в Porsche. Кстати, они тоже ворчат», — признаётся сотрудница заправки.

По словам женщины, молодые люди всё чаще смешивают бензин с этиловым спиртом по цене 86 центов за литр. При этом доля этанола постоянно растёт. «Однажды один из них объяснил мне, что поломки от этого были незначительными, что это были небольшие детали, которые не слишком дорого поменять, особенно в случае уже не новых автомобилей», — делится с газетой работница АЗС. «Иногда я напоминаю им, что в случае аварии, если эксперт обнаружит их хитрость, страховая ничего не покроет. Многим всё равно», — сетует она.

На станции у супермаркета на шоссе Сен-Виктор пенсионер Арман заправляет свой Citroen C4 Picasso: €92,5 по счётчику. Тем не менее мужчина не намерен сокращать число своих поездок, которым так долго мешала пандемия.

Позади него Мартина, маникюрша на Fiat Cinquecento, высматривает станции, рекламирующие бензин по себестоимости: «1,78 евро — это у них себестоимость. Вы верите в это, да? А «жёлтые жилеты», где они? Они ждут, что мы дойдём до двушки за литр? Когда было по 1,4 евро они оккупировали все перекрёстки», — негодует она. Напротив, на тротуаре возле конкурирующей станции с комфортом расположился бездомный. Его палатка пришла на смену кабинке продавца, с тех пор как АЗС была автоматизирована. Его больше никто не беспокоит. «Поскольку они самые дорогие, теперь здесь пусто, а мне спокойно», — заключает он.