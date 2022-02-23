Insider: протест канадских дальнобойщиков вдохновил американцев на «Народный конвой»

Американцы, недовольные коронавирусными ограничениями в своей стране и вдохновлённые примером канадцев, решили организовать собственный «Народный конвой», который отправится через весь континент из Калифорнии в Вашингтон, пишет Insider. Хотя организаторы заверяют в том, что акция будет мирной и законопослушной, в столице полиция уже готовится к потенциальному обострению ситуации.

Американские дальнобойщики, вдохновлённые движением канадских коллег, собираются провести собственную акцию протеста против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации, сообщает Insider. Издание напоминает, что в Канаде уже несколько недель бастуют водители грузовиков и другие жители, недовольные коронавирусной политикой правительства.

Новое американское движение, получившее название The People's Convoy («Народный конвой»), планирует осуществить «мирный и централизованный проезд через весь континент», который должен стартовать в среду 23 февраля в Южной Калифорнии и завершиться 5 марта в столице страны Вашингтоне.

Как отмечает издание, на этом фоне вашингтонские органы правопорядка уже готовятся к потенциальному обострению ситуации в городе — если протестующие начнут блокировать движение в столице.

Организаторы движения уверяют, что конвой будет «законопослушным» и участие в нём будут принимать как дальнобойщики, так и работники физического труда и «свободолюбивые единомышленники, представляющие различные слои общества».

«Выборным должностным лицам пора пойти навстречу американским работникам физического и умственного труда и восстановить свою подотчётность народу и его свободу, отменив все требования и положив конец чрезвычайному положению, поскольку COVID-19 уже находится под контролем и американцам пора вернуться на работу в условиях свободы и отсутствия ограничений», — заявил «Народный конвой».

В пятницу 18 февраля полиция Капитолия подчеркнула, что ей известно о планах протестующих и что она привлекает дополнительные ресурсы и усиливает меры безопасности, в том числе перспективу задействовать Национальную гвардию.

Как обращает внимание Insider, в канадской столице Оттаве протесты утихли к воскресенью 20 февраля, после того как местная полиция расчистила центр города. Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо ввёл чрезвычайное положение, и с тех пор столичные власти эвакуировали в общей сложности 76 автомобилей и задержали 191 человека.

Несмотря на затишье, полиция по всей Канаде остаётся в состоянии полной боеготовности из-за опасений, что протесты могут продолжиться в других городах. «По-прежнему очевидно, что, хотя полиция добилась существенного прогресса, работа ещё не окончена. Угроза, риски, причины введения чрезвычайных полномочий всё ещё остаются», — прокомментировал 20 февраля министр, ответственный за подготовку к чрезвычайным ситуациям, Билл Блэр.