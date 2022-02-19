France 24: канадская полиция разгоняет последних протестующих на улицах Оттавы

22:04
В Подмосковье стартовал Фестиваль единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского»
В подмосковном городе Пушкино стартовало одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств — международный фестиваль «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он пройдет с 19 по 27 февраля 2022 года.
21:54
Зеленский не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.
21:46
Тарасова: российские пары показали прекрасные прокаты на Играх-2022 в Пекине
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
21:40
Глава МВД Украины Монастырский попал под обстрел в Донбассе
Глава МВД Украины Денис Монастырский во время визита в зону проведения операции объединённых сил (ООС) в Донбассе попал под обстрел. Об этом заявил советник министра Антон Геращенко.
21:32
Абдуллаев победил в бою за звание претендента на титул WBC
Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу над экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира WBC в лёгком весе.
21:26
Блинкен проведёт переговоры с Лавровым 24 февраля
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в четверг, 24 февраля.
21:23
Кудерметова уступила Остапенко в финале теннисного турнира в Дубае
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Елены Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
21:12
Врио главы МЧС Чуприян: беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей
Беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
21:10
В 16-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей
В воскресенье, 20 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград.
21:00
В Госдуме осудили заявление Зеленского о попадании двух снарядов на территорию России
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление Зеленского о том, что сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью и провокацией.
21:00
Глава МИД Ирана заявил о двойной игре Запада на переговорах по ядерной сделке
Иранская сторона имеет дело с двойной игрой западных стран в ходе переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки в Вене. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
20:55
Кожевников считает, что Гусев может блеснуть в финале ОИ-2022
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил форму форварда сборной России по хоккею Никиты Гусева перед финальным матчем с командой Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
20:50
Кожевников ожидал победы сборной России по хоккею над Швецией на Играх-2022
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе сборной России над командой Швеции в полуфинале хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
20:46
МИД России направит Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе
МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
20:33
В оперштабе ЛНР заявили об эвакуации в Россию более 16,7 тысяч человек
В штабе территориальной обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что в Россию эвакуированы 16 747 человек.
20:27
Фетисов дал напутствие российским хоккеистам перед финалом с финнами на ОИ-2022
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею в финальном матче на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине с командой Финляндии.
20:22
Генсек НАТО Столтенберг: Россия получит больше сил альянса на границах
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае если цель Москвы заключается в том, чтобы иметь меньшую численность сил альянса на своих границах, то Россия получит лишь «больше НАТО».
20:12
Морозов: нам с Тарасовой повезло, что мы попали к Тутберидзе
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине поблагодарил тренера Этери Тутберидзе за совместную работу.
20:08
В ДНР заявили о критической ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остаётся критической. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой ДНР.
20:05
Морозов заявил, что он и Тарасова были хорошо готовы к Олимпиаде
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как их дуэт готовился к Олимпиаде в Пекине.
20:01
Фигурист Морозов: после завершения Олимпиады внутри эмоциональная пустота
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, поделился эмоциями после завоевания серебра на Олимпиаде в Пекине.
20:00
Гол Зиеша принёс победу «Челси» над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
«Челси» в гостях нанёс поражение «Кристал Пэлас» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
19:55
Мишина и Галлямов собираются выступить на ЧМ по фигурному катанию
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что их дуэт намерен выступить на чемпионате мира в конце марта.
19:54
Глава ЕК назвала странным сокращение поставок «Газпромом» на фоне высоких цен на газ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала странным решение «Газпрома» о сокращении объёмов поставок газа на фоне высоких цен на топливо в Европе.
19:54
«Ливерпуль» переиграл «Норвич» в матче АПЛ
«Ливерпуль» на своём поле переиграл «Норвич» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
19:49
Новицкий: нельзя исключать, что китайским фигуристам могли помочь в родных стенах
Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий поделился мнением о выступлении российских фигуристов в парном катании на Олимпиаде в Пекине.
19:42
Гончаренко: прокат Тарасовой и Морозова на Играх-2022 был на пределе нервов
Заслуженный тренер Инна Гончаренко прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
19:41
СК России возбудил ещё одно уголовное дело по факту взрыва снаряда в Ростовской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения двух домовладений в населённых пунктах на территории Ростовской области в результате попадания снарядов с территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
19:36
Список медалистов 15-го дня Олимпиады в Пекине
По итогам 15-го дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно семь комплектов наград.
19:28
Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Задержанный на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики украинский агент Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
19:24
Матыцин назвал серебро Тарасовой и Морозова на Играх-2022 медалями с золотым отливом
Министр спорта Олег Матыцин оценил выступление российских фигуристов в соревнованиях среди спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
19:19
Президент Украины Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Мюнхене заявил, что не знает, чего хочет российский лидер Владимир Путин, поэтому предлагает встретиться.
19:17
Захарова назвала циничным заявление Зеленского о взрывах в Ростовской области
Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о якобы стрельбе по своим в Ростовской области у границы с Украиной является циничным. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19:15
Рублёв пробился в финал турнира ATP в Марселе
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над французом Бенжаменом Бонзи в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.
19:09
CAS отклонил апелляцию США о награждении призёров командного турнира Игр-2022
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении призёров командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
19:07
Роднина: Мишиной и Галлямову нужно ещё немножечко повзрослеть в своём катании
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые завоевали бронзу в соревнованиях спортивных пар на Олимпиаде в Пекине.
19:03
Глава МИД Украины Кулеба 22 февраля проведёт переговоры с Блинкеном
Глава МИД Украины Кулеба 22 февраля в Вашингтоне проведёт переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
18:59
Роднина считает заслуженным серебро Тарасовой и Морозова в парном катании на ОИ-2022
Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала завоевание серебряной медали российскими фигуристами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым на Олимпиаде в Пекине.
18:53
Зеленский назвал провокацией взрыв снарядов в Ростовской области на границе с Украиной
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал провокацией и ложью сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной.
18:46
Россия поднялась на восьмое место в медальном зачёте после 15-го дня Игр в Пекине
В субботу, 19 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.
18:45
За ходом учений «Союзная решимость» 19 февраля наблюдали 20 военных атташе из 16 стран
Минобороны Белоруссии сообщило, что за ходом российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022» наблюдали 20 военных атташе из 16 стран.
18:41
Момент обстрела съёмочной группы RT Arabic в Донбассе попал на видео
Появилось видео момента обстрела съёмочной группы RT Arabic в населённом пункте Зайцево в Донбассе.
18:32
РИА Новости: в ЛНР на пути следования автобусов с беженцами была найдена взрывчатка
В самопровозглашённой Луганской народной республике под мостом на пути следования направлявшихся в Россию автобусов с эвакуированными гражданами обнаружили взрывное устройство.
18:30
Сборная Словакии по хоккею завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
Сборная Словакии по хоккею одержала разгромную победу над командой Швеции в матче за третье место на Олимпийских играх в Пекине.
18:23
Костомаров: Тарасова и Морозов блистательно выступили в произвольной программе на ОИ
Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров прокомментировал серебряную медаль российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Играх в Пекине.
18:21
В МИД Франции призвали граждан страны покинуть Украину
МИД Франции призвал находящихся на Украине сограждан покинуть территорию этой страны. Об этом сообщили в пресс-службе французского внешнеполитического ведомства.
18:16
Авербух заявил, что Тарасова и Морозов выдали прокат жизни на ОИ-2022
Хореограф Илья Авербух оценил выступления российских пар на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
18:15
Аналитик Неменский раскритиковал слова Шольца о нелепости геноцида в Донбассе
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с RT прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что он считает нелепыми сообщения о геноциде населения в Донбассе.
18:11
Ростовское погрануправление подтвердило попадание двух снарядов на территорию России
Пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России. Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.
18:11
Козловский считает, что Тарасова и Морозов откатали свою программу чище китайцев
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, выразил мнение, что их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов заслужили победы на Олимпиаде в Пекине.