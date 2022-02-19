France 24: канадская полиция разгоняет последних протестующих на улицах Оттавы

В Оттаве органы правопорядка проводят масштабную операцию для разгона участников «Конвоя свободы», рассказывает France 24. Водители грузовиков, требующие отставки премьер-министра страны Джастина Трюдо, не желают сдаваться и говорят, что пойдут в суд, если им не дадут протестовать на улицах.

В историческом районе Оттавы продолжается то, что сейчас называют одной из самых масштабных операций правоохранительных органов в истории Канады. Они арестовали десятки человек, в том числе троих главных организаторов «Конвоя свободы», который прибыл в столицу 28 января. Мобилизировано семь полицейских корпусов, а также военные автомобили, кинологи, конная полиция, дроны, снайперы на крышах.

Некоторые протестующие по-прежнему держат строй и скандируют: «Мы держим оборону, мы стоим на своём, пока Трюдо не уйдёт в отставку». Однако большинство из них сейчас разгоняют, грузовики принудительно эвакуируют с улиц Оттавы. В оцепленную зону с сотней пропускных пунктов теперь пускают только местных жителей.

Десятки протестующих по-прежнему остаются на улицах. Они обещают, что продолжат борьбу в судах, если не могут продолжить на улицах столицы. За пределами Оттавы Канадская ассоциация гражданских свобод уже заявила, что оспорит в суде введение Трюдо чрезвычайного положения.