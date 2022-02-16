Insider: на третьей неделе протестов глава полиции канадской Оттавы ушёл в отставку

Задействовав Закон о чрезвычайном положении для урегулирования ситуации с протестами, премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал полицию «взять инициативу в свои руки» и пользоваться новыми полномочиями. При этом, как сообщает The Insider, на следующий день стало известно, что глава полиции Оттавы Питер Слоли ушёл в отставку — предположительно, из-за обвинений в буллинге подчинённых.
На фоне протестов дальнобойщиков в канадской Оттаве, которые длятся уже третью неделю, глава столичной полиции Питер Слоли подал в отставку, сообщает The Insider. Об этом на заседании во вторник 15 февраля заявила глава городской Комиссии по вопросам полицейской службы Дайэн Динс. Временно исполняющим обязанности главы полиции станет заместитель Слоли Стив Белл.
Как рассказали журналистам осведомлёные источники, решение об отставке Слоли мог принять в связи с обвинениями в буллинге подчинённых и поведении, которое могло помешать полиции бороться с протестами. Представитель полицейского управления Оттавы на запрос о комментарии от The Insider не ответил.
Издание напоминает, что в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о том, что впервые в истории страны задействует Закон о чрезвычайном положении, чтобы взять под контроль ситуацию с протестами движения «Конвой свободы». Всё началось с забастовок недовольных ковидными ограничениями дальнобойщиков, но впоследствии к акциям по всей стране стали присоединяться и другие канадцы. Протестующие блокируют улицы и важную инфраструктуру как в столице, так и в других городах страны.
«Нам необходимо, чтобы правоохранительные органы взяли инициативу в свои руки, чтобы они пользовались Законом о чрезвычайном положении и обеспечивали его соблюдение. Мы дали полиции новые полномочия — и нам нужно, чтобы она их задействовала сейчас», — подчеркнул премьер-министр.
Как напоминает The Insider, канадская полиция стала прибегать к более жёстким мерам для борьбы с протестами, в том числе изымать продовольствие и бензин в Оттаве. Также столичные правоохранительные органы завели более 60 уголовных дел в отношении некоторых протестующих. В понедельник Королевская конная полиция сообщила, что задержала 11 человек в провинции Альберта, у которых было изъято огнестрельное оружие и которые «были готовы использовать силу против полиции в случае попыток прорвать блокаду».
Мэр Оттавы Джим Уотсон неоднократно предупреждал о том, что из-за протестов местная полиция не справляется с объёмом работы. На прошлой неделе градоначальник в интервью заявил, что «ситуация полностью вышла из-под контроля» и протестующих намного больше, чем полицейских, многие из которых работают по 18 часов в сутки без выходных.
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