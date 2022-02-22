DT: перед обращением Байдена к Конгрессу в Вашингтоне восстановят ограду вокруг Капитолия

Полиция объявила о возможном усилении мер безопасности в Вашингтоне в преддверии ежегодного обращения президента США Джо Байдена к Конгрессу, сообщает The Daily Telegraph. В связи с возможными протестами дальнобойщиков против ограничений, связанных с коронавирусом, к 1 марта вокруг Капитолия планируется установить металлические ограждения. Полиция Капитолия в сотрудничестве с другими правоохранительными органами стремится не допустить повторения событий 6 января 2021 года.

Перед обращением президента США Джо Байдена к Конгрессу 1 марта полиция намерена установить металлические ограждения вокруг Капитолия, сообщает The Daily Telegraph.

Причиной потенциального усиления мер безопасности являются возможные акции протеста дальнобойщиков против ограничений, связанных с коронавирусом. Как отмечает издание, полиция Капитолия разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств. В Канаде действия протестующих привели к блокаде Оттавы.

Металлические ограждения вокруг Капитолия были возведены после штурма здания Конгресса США 6 января прошлого года.

В заявлении полиции отмечается, что окончательное решение по установке ограждений ещё не принято. Однако американские СМИ сообщают, что ограда будет восстановлена.

На прошлой неделе группа, провозгласившая себя «Великим американским патриотическим проектом», призвала граждан присоединиться к автоколонне, которая отправится в Вашингтон из калифорнийского города Барстоу в среду. В полиция Капитолия заявили, что «осведомлены» о возможном прибытии автоколонны в город.

Полиция Капитолия разрабатывает планы в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, включая полицию Вашингтона, Национальную гвардию и Секретную службу США, которая занимается охраной политических лидеров.

Протест канадских дальнобойщиков против введённых в стране ограничений, связанных с коронавирусом, получил широкую поддержку среди американских правых. В конце января во время митинга своих сторонников в Конро, штат Техас, Дональд Трамп воздал должное канадскому «Конвою свободы». «Мы хотим, чтобы эти замечательные канадские дальнобойщики знали, что мы всегда с ними, — заявил Трамп. — Канадские дальнобойщики — вы читали об этом — мужественно сопротивляются этим беззаконным мандатам и делают больше для защиты американской свободы, чем наши собственные лидеры».

На выходных сенатор от штата Техас и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Тед Круз назвал канадских полицейских, занимавшихся зачисткой центра Оттавы от протестующих, «агрессивными головорезами».

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Иветт Херрелл заявила, что представит законопроект о предоставлении временного политического убежища канадским дальнобойщикам.

Тем временем в Оттаве полиции удалось разогнать протестующих. Арестовано по меньшей мере 170 человек, эвакуировано 53 автомобиля. На этой неделе несколько организаторов акций протеста предстанут перед судом, пишет The Daily Telegraph.