Тулси Габбард: «нужно признать, что ты не Бог» — Байден больше хочет быть президентом мира, чем Америки

Джо Байдена сегодня не слишком заботят проблемы американцев — он больше заинтересован в том, чтобы быть «президентом всего мира» и распространять демократию, осуществляя более масштабную версию «арабской весны» Обамы, заявила в эфире Fox News бывший член конгресса США Тулси Габбард. По её словам, в тот раз всё закончилось разрушением, страданиями и смертями — и такой же результат может быть и сейчас, если Байден не признает, что он не Бог и не может контролировать всё и всех.

Тулси Габбард — бывший кандидат в президенты и бывший член конгресса от Гавайев. Итак, Тулси, он (Джо Байден. — ИноТВ) задался впечатляющей целью и заявил американцам, что мы создадим новый «новый мировой порядок», после того как последний с его глобализацией лишил нас рабочих мест и в своём роде поспособствовал подъёму Китая. Думаете, Байдену это сойдёт с рук?

ТУЛСИ ГАББАРД, бывший член палаты представителей конгресса США: Что ж, Джесси, на мой взгляд, важно присмотреться к тому, что происходит прямо на наших глазах. Когда я вижу эти вопросы, эту политику, я задумываюсь, а что из этого действительно улучшит жизни американцев, что сделает их жизни лучше, безопаснее, привнесёт больше процветания и удовлетворённости.

Но, как мы видим, президент Байден, к сожалению, об этом не задумывается. Ему следует концентрироваться на своей работе президента Соединённых Штатов Америки и действительно решать проблемы, с которыми мы здесь сталкиваемся: обеспечивать безопасность на границе, в наших сообществах, повышать уровень образования, укреплять нашу экономику с помощью поддержки малого бизнеса. К сожалению, у нас есть много проблем, которые необходимо решить.

Именно этому ему следует уделять своё внимание. Но вместо этого, как мы видим, он, похоже, больше заинтересован в том, чтобы быть президентом всего мира. И вместе с властными элитами в Америке он с каким-то фанатизмом проповедника утверждает: «А знаете, мы отложим в сторону проблемы американцев и лучше сфокусируемся на спасении мира и будем повсюду распространять демократию».

Это просто более масштабная версия «арабской весны» Обамы, когда он, возомнив себя неким мессией, попытался спасти Ближний Восток, распространяя там демократию, но на деле после него там распространились лишь разрушение, страдания и смерть. И американцы очень дорого за это заплатили.

Дело ведь в смирении, не так ли, Тулси? Дело в том, чтобы признать, что американский президент не может просто так взять и менять мир по своему усмотрению. Ведь в какой-то мере умного человека отличает то, что он знает свои пределы. Как вы думаете, Джо Байден в курсе, где ограничивается его власть, или он настолько самонадеян, что думает, будто сможет создать новый миропорядок с глобальными альянсами, которые, как обычно, будут управляться из Вашингтона и Брюсселя?

ТУЛСИ ГАББАРД: В плане смирения, Джесси, главное — в первую очередь признать, что ты не Бог. Ты не контролируешь всё. И если ты пытаешься притворяться, что так оно и есть, даже с благими намерениями, в результате, к сожалению, будет лишь больше страданий, больше трудностей как для людей в мире, которых он, предположительно, пытается спасти, так и для американцев. Джо Байден ведь уже сказал нам, что свобода не даётся бесплатно, поэтому вам, американскому народу, придётся заплатить. Именно это мы и увидим в итоге, если он продолжит думать, что он каким-то образом контролирует или может контролировать всё и всех в этом мире.

Да он даже себя с трудом контролирует, что уж говорить о целом мире. С нами была Тулси Габбард, большое вам спасибо за комментарии.

ТУЛСИ ГАББАРД: Спасибо, Джесси.

Дата выхода в эфир 23 марта 2022 года.