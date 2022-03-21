США сейчас заметают следы своей деятельности на Украине, в частности, вовлечённость в работу объектов по созданию биологического оружия, заявила журналист-расследователь Лара Логан в своём интервью для Real America's Voice. Логан также отметила большое количество фейков и неправдивой информации, окружающих конфликт на Украине.

ЛАРА ЛОГАН, журналист-расследователь: Эти репортажи были правдой. Потому что Open Society Foundation и National Endowment for Democracy и все эти прочие поддельные НКО, представляющие из себя не более чем смесь «коричневых рубашек» и СС, проводили свою радикальную политику через американское посольство и через агентство США по международному развитию, используя наши налоги, чтобы перерезать нам самим глотки.

Теперь они пытаются замести свои следы на Украине, не только пряча все улики — там, как вы знаете, были замешаны сыновья Джона Керри, Джо Байдена, Нэнси Пелоси, Митта Ромни, который также отвратителен, как и все остальные. Они не только заметают их следы, пряча улики об их вовлечении в сговор с Россией, пряча улики об объектах производства биологического оружия, спонсированных США, и да, какая-то часть этих объектов оставалась ещё с советских времён, какая-то часть из них была переделана под больницы, но это не вся правда, это не вся история.

Итак, они заметают свои следы на Украине, они прячут улики, используя для этого украинских граждан. Никто не пытается пойти на деэскалацию. У них есть этот идиот в качестве лидера. Раньше он был юмористом — и его, очевидно, выбрали, потому что он на шпильках и в кожаных штанах снимался в пародийных видео. А теперь мы все должны преклоняться перед Зеленским, когда он может делать всё что угодно.

Там имеются всевозможные виды фейков и фальшивых героев. Мне особенно нравится история про «призрака Киева», который, как утверждается, убил всех этих русских. Ради бога, люди, очнитесь! Да, люди на Украине страдают, там идёт настоящая война, так же как и были настоящие протесты после гибели Джорджа Флойда, но их используют злые, ужасные люди, которые хотят править всеми нами и поработить нас.

Дата выхода в эфир 20 марта 2022 года.