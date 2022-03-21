Spiegel: на Украине запретили деятельность пророссийских партий

На парламентских выборах 2019 года украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала второй и набрала 13% голосов, напоминает Der Spiegel. Теперь президент Украины Владимир Зеленский объявил о запрете на деятельность этой и ряда других партий, выступающих за нормализацию отношений с Россией, и это уже не первые меры против пророссийских политиков в стране, подчёркивает немецкий журнал.

Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил деятельность ряда пророссийских партий, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Запрет будет действовать до тех пор, пока в стране действует военное положение — об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Деятельность их политиков, направленная на раскол или коллаборационизм, не будет успешной, зато получит жёсткий ответ», — заявил Зеленский.

Как поясняется в статье, в число соответствующих партий входят «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Оппозиционный блок», которые также представлены в парламенте.

На парламентских выборах на Украине в 2019 году «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила 13% голосов, став второй по силе партией. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала на тот момент чуть менее 43,2% голосов, напоминает издание.

Как объясняет Der Spiegel, «Оппозиционная платформа — За жизнь», а также «Оппозиционный блок» считаются евроскептиками, антилиберальными или пророссийскими, как и остальные девять запрещённых внепарламентских партий. По словам Зеленского, Министерству юстиции было поручено выполнить решение Совета Безопасности.

Весной 2021 года Зеленский уже предпринимал действия против пророссийских политиков в стране. В это время под домашний арест на Украине был помещён лидер оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Депутат парламента находился под следствием якобы за передачу военных секретов Москве, отмечает немецкий журнал.

В феврале 2021 года Зеленский уже закрыл три информационных канала, приписываемых Медведчуку. Кроме того, против оппозиционера, его жены и его коллеги по парламенту Тараса Козака были введены санкции якобы за финансирование терроризма. Медведчук и Козак представляют оппозиционные силы, выступающие за нормализацию отношений с Россией.

Президент Владимир Зеленский тогда защищал свои действия как борьбу с олигархами: «С помощью юридических инструментов Медведчук был лишён возможности использовать СМИ и государственную собственность для открытого удара по стране и нанесения разрушительного ущерба безопасности государства», — утверждал президент Украины. Олигархи, по его словам, должны держаться подальше от политики, заключает немецкий журнал Der Spiegel.