CNN: США ищут пути поставки на Украину вооружений советского производства

Владимир Зеленский и члены конгресса США всё настойчивее требуют от Белого дома предоставить Украине оружие советского производства, в том числе истребители МиГ-29 и комплексы С-300, чтобы страна могла «вернуть контроль над своим воздушным пространством», передаёт CNN. По информации телеканала, администрация Байдена уже изыскивает способы доставить эту военную технику ВСУ, не обостряя конфронтацию с Москвой.

По сведениям CNN, Белый дом сталкивается со всевозрастающим требованием поставить украинской армии оружие советского производства. В то же самое время администрация Байдена ломает голову над тем, как увеличить военную помощь Украине, не вызвав обострения конфликта.

В прямом эфире из Брюсселя корреспондент CNN Наташа Бертранд. Похоже, им действительно приходится балансировать, Наташа?

НАТАША БЕРТРАНД, корреспондент CNN в Белом доме: Вот именно, Брианна. Члены конгресса и президент Зеленский пытаются надавить на Белый дом, чтобы он предоставил Украине тяжёлое оружие советского производства — и она смогла вернуть контроль над своим воздушным пространством. Они хотят получить противовоздушные системы С-300, истребители МиГ-29.

Но существует пара проблем. Во-первых, Белый дом и НАТО в целом обеспокоены тем, как эти поставки оружия воспримут в России. Весьма вероятно, она расценит это как очередную провокацию со стороны США и альянса.

Вторая проблема состоит в том, что они пока не знают, где они возьмут комплексы С-300, поскольку у США их нет. Они находятся в некоторых восточноевропейских, арабских странах, и их придётся возмещать.

Подобная проблема возникла на прошлой неделе. Польские власти заявили, что смогут предоставить Украине истребители МиГ-29 только при условии, что США их им компенсируют. По нашей информации, Госдепартамент и Пентагон всё ещё пытаются придумать, как перевезти ракеты из третьих стран на Украину.

Ещё один любопытный аспект. По мере того как российские атаки происходят всё ближе у границ Польши, у границ НАТО, американские власти заверяют конгресс, что, по их мнению, подавляющее большинство отправляемого на Украину оружия продолжает попадать в руки ВСУ. Они уверены, что поставки осуществляются успешно.

Но, насколько нам известно, НАТО как альянс имеет очень смутное представление о том, что происходит с этим оружием, после того как оно пересекает границу, и какой его процент действительно доходит до украинских военных. И на самом деле это делается намеренно.

НАТО проинструктировало своих членов, чтобы они не делились друг с другом информацией о месте передачи этого оружия Украине. И важно, что это даёт возможность отрицать причастность. НАТО не хочет, чтобы его воспринимали как организацию, которая поставляет летальное оружие Украине, поэтому оно не осуществляет скоординированную функцию доставки этого оружия на Украину. Это также делается по соображениям безопасности.

То, что сейчас мы пытаемся выяснить, а администрация старается определить — наилучший способ доставки этого оружия на Украину, учитывая сложность процесса и тот факт, что Россия выбирает в качестве мишеней объекты, находящиеся вблизи польской границы. И этот вопрос, как мы считаем, будет стоять на повестке дня на следующей неделе в Брюсселе, если президент действительно прилетит сюда на встречу с другими лидерами НАТО.

Разумеется, НАТО как блок заявляет, что не предоставляет это оружие Украине. Всем членам альянса необходимо установить наилучший способ сохранить поступление этой помощи. Министр обороны США Ллойд Остин также прибудет в Брюссель, чтобы обсудить этот вопрос со своими коллегами. Брианна?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 марта 2022 года.