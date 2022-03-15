Fox Business: «это всё Путин» — Белый дом объяснил тиктокерам, кого винить в повышении цен на бензин в США

Белый дом провёл беседу с американскими TikTok-инфлюенсерами, в ходе которой видеоблогерам объяснили, как бороться с «российской дезинформацией» о конфликте на Украине и кого винить в повышении цен на бензин в США, сообщает Fox Business. Как объяснила звёздам соцсетей пресс-секретарь президента США Джен Псаки, рост цен на топливо в стране провоцируют действия Владимира Путина.

Администрация Байдена на прошлой неделе обратилась к молодёжным TikTok-инфлюенсерам, чтобы обсудить подачу информации о действиях России на Украине и обвинить Владимира Путина в повышении цен на бензин в США, сообщает Fox Business со ссылкой на запись беседы между сотрудниками Белого дома и звёздами социальных сетей.

Как передаёт издание, 10 марта Белый дом организовал онлайн-встречу с 30 американскими тиктокерами, на которой также присутствовали сотрудники Совета национальной безопасности. Приглашённая на встречу организация инфлюенсеров Gen-Z for Change позже написала в соцсетях, что главной темой обсуждения были «стратегические цели правительства США на Украине», а его целью было помочь видеоблогерам «лучше разоблачать дезинформацию».

Через несколько дней после этого разговора 18-летняя Элли Цайлер, имеющая более 10 млн подписчиков, опубликовала видео, в котором постаралась ответить на вопрос: «Почему бензин такой дорогой?» Упомянув о возобновлении путешествий после пандемии как об одной из причин повышения цен, девушка рассказала о встрече с представителями Белого дома, большая часть которой была посвящена обсуждению России и Украины. «Россия входит в тройку крупнейших производителей нефти, и фактически это их источник дохода №1. Теперь, когда Путин начал эту ужасную битву между Украиной и Россией, никто не хочет работать с ним и заниматься международной торговлей», — объяснила звезда соцсетей. При этом остальной контент аккаунта Цайлер в TikTok включает в себя танцы или позирование в модных нарядах, подчёркивает издание.

На встрече, в частности, присутствовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Отвечая на вопрос Цайлер о росте инфляции в США, Псаки объяснила этот феномен несколькими факторами: проблемами с цепочками поставок, пандемией и ростом цен на энергоносители, которые, по её признанию, начали подниматься ещё до эскалации украинского кризиса. Но когда дело дошло до цен на бензин, пресс-секретарь США особо подчеркнула роль Путина. «Именно его действия, действия президента Путина, провоцируют рост цен на бензин», — заявила Псаки.

Встреча с тиктокерами в Белом доме состоялась на фоне попыток западных лидеров бороться с исходящей от Кремля подачей информации об украинском конфликте, пишет Fox Business. К примеру, на прошлой неделе официальные лица США опровергли российские сообщения, в которых утверждается, что Министерство обороны США руководило лабораториями, занимающимися исследованиями биологического оружия на Украине, назвав их «абсурдными», «нелепыми» и равносильными «психологическому давлению».