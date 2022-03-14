NBC: «непреодолимое искушение» — бензин в США всё чаще воруют

По всей Америке фиксируются случаи кражи бензина из оставленных без присмотра автомобилей, передаёт NBC. При этом преступники просверливают бензобаки, нанося своим жертвам огромный материальный ущерб. Эксперты объясняют эту тенденцию резким подорожанием топлива и советуют водителям ставить машину в гараж.

Неприятная примета времени — водители, шокированные ценниками на автозаправках.



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: С ума сойти, как подорожал бензин!



Средняя цена по стране — 4,35 доллара за галлон. При этом набирает обороты новая тревожная тенденция — кражи бензина. Злоумышленники по всей стране теперь пользуются удобным случаем, чтобы совершать свои преступления.



ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC News: Чтобы украсть бензин, преступники выбирают стоящие без присмотра автомобили. Но они не лезут сюда (показывает на лючок бензобака), вместо этого они просверливают дыры в нижней части вашей машины и осушают ваш бак.



Такое случилось с семьёй Антонуччи из Сан-Диего. Это видео снял муж Хайди Антонуччи, Роб.



ХАЙДИ АНТОНУЧЧИ, жена пострадавшего: Он только что заполнил бак, тот никак не мог оказаться пустым.



Хайди очень боялась, что утечка бензина могла привести к чему-то худшему.



ХАЙДИ АНТОНУЧЧИ: Топливо плюс огонь, плюс воздух — всё это приведёт… к взрыву бензина, или он сам загорится, или весь грузовик…



По словам автомехаников, делается это невероятно легко…



МУЖЧИНА: Это пластик, никаких искр, можно взять примерно такое сверло и выкачать бензин из этого бака примерно за минуту.



Когда же бак просверлен, его уже не починить. Новый может обойтись автомобилистам более чем в тысячу долларов. Однако, по словам экспертов, существуют способы себя защитить…



МАРИ МОНТГОМЕРИ, Автомобильный клуб Южной Калифорнии: Если у вас есть гараж, всегда ставьте машину в гараж. Если у вас его нет, постарайтесь организовать пространство рядом с домом, с камерами и сенсорными фонарями — с чем-то, что отпугнуло бы вора.



…и предупреждают: учитывая нынешние цены на бензин, для некоторых искушение украсть может оказаться непреодолимым. Гуад Венегас, NBC News, Лос-Анджелес.



Дата выхода в эфир 13 марта 2022 года.