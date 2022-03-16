Times: «нам туда не войти» — Зеленский признал, что дверь в НАТО для Украины закрыта

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что необходимо признать: стране не войти в НАТО, пишет The Times. Несмотря на то что Киев годами слышал про «якобы открытые двери» в альянс, на деле эта возможность закрыта. Впрочем, как отмечает издание, неясно, можно ли считать заявление Зеленского официальным предложением компромисса России, которая призвала Украину отказаться от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно признать тот факт, что стране не стать членом НАТО, протянув «первую гипотетическую оливковую ветвь» России, сообщает The Times.

«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти. Это правда, и нужно это признавать. Я рад, что наш народ начинает это понимать и рассчитывать на себя и на наших партнёров, которые нам помогают», — заявил Зеленский во вторник на встрече с лидерами государств Объединённого экспедиционного корпуса на фоне активизации дипломатических усилий по переговорам о прекращении огня.

Как пишет издание, отказ Киева исключить вступление в НАТО был одной из причин для президента России Владимира Путина начать военную спецоперацию на Украине. Впрочем, пока неизвестно, можно ли считать заявление Зеленского официальным предложением компромисса.

Отвечая на вопрос, не являются ли слова Зеленского о том, что для его страны дверь в Североатлантический альянс закрыта, «прямой уступкой Путину», госсекретарь США Энтони Блинкен заявил CNN, что не считает это уступкой. По словам Блинкена, прежде всего заявление украинского лидера является «отражением реальности», что и до ввода российских войск «Украина не собиралась завтра вступать в НАТО».

The Times полагает, что Зеленский и его команда настроены оптимистично в отношении соглашения о прекращении огня. Советник главы офиса президента Алексей Арестович назвал май крайним сроком заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

«Я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть, и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок», — заявил Арестович. По его словам, Москва и Киев находятся на развилке дорог: либо мирное соглашение удастся заключить в течение недели или двух, либо российская спецоперация продолжится до того, как ближе к маю стороны договорятся.

Как отметили в Киеве, в ходе переговоров обсуждалось более широкое соглашение, которое должно привести к выводу российских войск с территории Украины. Как отмечает издание, на данном этапе это потребует от Киева уступок, так как, несмотря на медленное продвижение, российские вооружённые силы продолжают наступление.

The Times также сообщает, что на фоне российской спецоперации на Украине Североатлантический альянс стремится пересмотреть свою стратегию безопасности в Европе. На следующей неделе президент США Джо Байден встретится с лидерами стран — союзников по НАТО в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, основной темой обсуждения станут события на Украине, поддержка страны, а также «дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО».

Ожидается, что американский лидер также присоединится к саммиту лидеров Европейского союза в Брюсселе 24 марта, на котором будут обсуждаться новые санкции против России. Кроме того, в Белом доме рассматривают возможность визита Байдена в Польшу.

Между тем на этой неделе для встречи с Зеленским и обсуждения процесса дипломатического урегулирования Украину посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его чешский коллега Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

По данным Международной организация по миграции, с начала российской спецоперации на Украине страну покинули более 3 млн человек, в том числе 157 тыс. иностранных граждан.