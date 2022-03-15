Daily Mail: НАТО решило поиграть мускулами «на пороге» Владимира Путина

В Норвегии стартовали крупные манёвры Североатлантического альянса Cold Response («Холодный ответ»), пишет Daily Mail. В учениях, которые проходят всего в нескольких сотнях километров от российской границы, участвуют около 35 тыс. военнослужащих, 200 самолётов и 50 кораблей, в том числе британский авианосец Prince of Wales, отмечает издание.

НАТО решило «поиграть мускулами на пороге Путина». Силы альянса проводят в Норвегии масштабные учения Cold Response («Холодный ответ»), которые начались на этой неделе и должны продлиться около одного месяца, пишет Daily Mail.

По словам издания, манёвры проходят всего в нескольких сотнях километров от российской границы. В них задействовано около 35 тыс. военнослужащих, в том числе 900 британских морских пехотинцев, 200 самолётов и 50 кораблей.

Флот Соединённого Королевства будет представлен авианосцем Prince of Wales («Принц Уэльский»). Впоследствии к нему присоединится фрегат Defender («Защитник»), топливное судно и атомная ударная подводная лодка, отмечает Daily Mail.

Учения призваны показать, как объединённые многосторонние силы будут защищать Норвегию и северный фланг Европы от современного противника. Участие Великобритании должно подтвердить, что она заботится о безопасности континента и укреплении связей между союзниками.

«Великобритания вносит большой вклад в одни из крупнейших учений Cold Response за последние годы. НАТО как союз должен быть готов ко всему — к любой окружающей среде. Для нас очень важно поддерживать норвежских партнёров, поэтому мы так часто тренируемся в Арктике», — заявил командир британских коммандос бригадный генерал Рич Кантрилл. «Cold Response — это прекрасная возможность для ключевых союзников и партнёров НАТО собраться вместе в самых сложных условиях Крайнего Севера, подготовиться к любым неожиданностям и научиться работать вместе, — добавил высокопоставленный военный. — Мы увидим, как сообща действуют многие страны — от Великобритании до Норвегии, США, Нидерландов, Франции, Германии и Италии».

Россия отказалась отправлять наблюдателей на учения, на которых отрабатывается взаимодействие членов и партнёров НАТО на суше, в воздухе и на море. Норвежские вооружённые силы заявили, что предоставили Москве «обстоятельную информацию», чтобы «избежать недоразумений и ненужных конфликтов».

Между тем в альянсе подчёркивают, что учения никак не связаны с событиями на Украине. По утверждению НАТО, они планировались задолго до российской спецоперации, обращает внимание Daily Mail.