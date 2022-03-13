Обозреватель GT: США никогда не признают ошибку расширения НАТО и продолжат обвинять Россию и использовать Украину

Хотя некоторые выдающиеся американские эксперты предупреждали об опасности расширения НАТО на восток, США продолжали гнуть своё и не прислушались к обеспокоенности России в сфере безопасности, пишет обозреватель Global Times Синь Пин. Сегодня это вылилось в «самый серьёзный геополитический кризис нового столетия», но американские элиты никогда не признают свою ошибку и продолжат обвинять во всём Россию и использовать украинцев, уверен китайский аналитик.

В 2014 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер написал в статье для The Washington Post, что Украина должна действовать как мост между Востоком и Западом, а не превращаться в «передовую противостояния для каждой из сторон». НАТО во главе с США эту мысль проигнорировало и продолжило своё расширение на восток, к российским границам, что сделало украинский кризис готовым к обострению в любой момент, пишет международный обозреватель Global Times Синь Пин.

Автор теории наступательного реализма в международных отношениях Джон Миршаймер говорил, что именно Запад, особенно США, ответственны за «украинскую катастрофу». Эксперт считает, что если бы НАТО не расширялось на восток с прицелом взять в свои ряды Киев, конфликта на Украине не было бы.

По словам Синь Пина, соперничество между Россией и США является основополагающим фактором «самого серьёзного геополитического кризиса нового столетия». Для США расширение НАТО производится с целью обеспечения «абсолютной безопасности». Однако для России «это вопрос жизни или смерти». Расширение НАТО всегда было болезненной темой, поскольку Россия рассматривает альянс как институт холодной войны, который продолжает существовать как инструмент сдерживания, объясняет политолог из Вильсонского центра Игорь Зевелев.

Недавно в газете The New York Times американский политический обозреватель Томас Фридман написал, что решение Америки о расширении НАТО в 1990-е годы было «необдуманным». Аналитик напомнил, как в 2016 году Билл Пэрри, бывший министр обороны в администрации президента Клинтона, заявил, что это США виновны в начале расширения НАТО, потому что оно с тех пор пошло в «плохом направлении» и заставило русских «почувствовать себя очень некомфортно».

С критикой расширения НАТО в 1998 году выступал и автор американской стратегии сдерживания СССР Джордж Фрост Кеннан, назвавший такой шаг «началом новой холодной войны» и предсказавший, что Россия будет враждебно воспринимать такую политику и она отразится на действиях Москвы. Как отмечает Синь Пин, Кеннан не скрывал разочарования по поводу этой «трагической ошибки» и предупреждал, что она «заставила бы отцов-основателей Америки перевернуться в могилах». «К сожалению, его предсказания в конечном счёте сбылись», — констатирует китайский обозреватель.

Синь продолжает: «Хотя Россия напрямую предлагала США и НАТО отказаться от дальнейшего расширения и размещения наступательных вооружений в соседних с ней странах, Америка не стала прислушиваться к этим серьёзным опасениям в сфере безопасности».

Миршаймер утверждал, что лучшая стратегия для Украины — сохранять баланс между Востоком и Западом, отказаться от слишком близких отношений с Западом, особенно с США, и пытаться подстраиваться под Россию. Как отмечала бывший член конгресса США Тулси Габбард, «Байден может легко предотвратить войну с Россией, предоставив гарантии, что Украина не станет членом НАТО».

«Однако люди в дипломатическом истеблишменте никогда не признают эту ошибку и вместо этого будут разрабатывать стратегию по тому, как свалить вину на Россию и использовать страдающий украинский народ, — полагает Синь. — На протяжении этого кризиса Украина была для США инструментом для сдерживания России. Но им не стоит ожидать, что США и НАТО от чистого сердца предложат им какие-либо значимые гарантии безопасности».

По мнению Синь Пина, этот кризис является отражением мышления категориями холодной войны, которого до сих пор приедрживаются США, и их желания вести игру, где лишь один может быть победителем. «Америка должна понять, что тот, кто играет с огнём, непременно обожжётся», — советует китайский аналитик.