Эксперт: Украина может найти альтернативы членству в НАТО — ведь оно изначально было «скверной затеей»
МАЙКЛ О’ХЭНЛОН, старший научный сотрудник Брукингского института: Я действительно думаю, что Украина может найти альтернативы вступлению в НАТО. Членство в НАТО ей в любом случае не светило — на мой взгляд, оно с самого начала было скверной затеей, а нам следует быть готовыми к тому, чтобы скверные затеи пересматривать.
Думаю, что Генри Киссинджер или Джон Кеннеди, которым пришлось пережить Карибский кризис, сейчас стали бы искать какие-то не самые важные области, где можно проявить гибкость и пойти на уступки, в первую очередь стремясь добиться ключевого для них исхода в стоящем перед ними масштабном кризисе.
В данном случае главная цель — добиться того, чтобы российские войска покинули украинскую землю, и остановить спецоперацию. Для этого понадобится, чтобы Украина сохранила нейтральный статус, при условии, конечно, что на Россию можно рассчитывать и что она действительно будет соблюдать ради этого определённые условия. А если она этого делать не станет, если Россия нарушит подобные договорённости, то мы тоже пересмотрим свои обещания и всё-таки возьмём Украину в НАТО. На мой взгляд, возможное соглашение будет выглядеть примерно так.
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