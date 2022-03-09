Эксперт: Украина может найти альтернативы членству в НАТО — ведь оно изначально было «скверной затеей»

Вступление в НАТО далеко не единственный вариант развития для Украины, да и сам этот путь с самого начала был «скверной затеей», заявил в эфире CNBC старший научный сотрудник Брукингского института Майкл О’Хэнлон. По мысли аналитика, одной из альтернатив для Киева может стать сохранение нейтрального статуса — однако этот сценарий станет возможным только в том случае, если Москва будет соблюдать соответствующие договорённости.

МАЙКЛ О’ХЭНЛОН, старший научный сотрудник Брукингского института: Я действительно думаю, что Украина может найти альтернативы вступлению в НАТО. Членство в НАТО ей в любом случае не светило — на мой взгляд, оно с самого начала было скверной затеей, а нам следует быть готовыми к тому, чтобы скверные затеи пересматривать.



Думаю, что Генри Киссинджер или Джон Кеннеди, которым пришлось пережить Карибский кризис, сейчас стали бы искать какие-то не самые важные области, где можно проявить гибкость и пойти на уступки, в первую очередь стремясь добиться ключевого для них исхода в стоящем перед ними масштабном кризисе.

В данном случае главная цель — добиться того, чтобы российские войска покинули украинскую землю, и остановить спецоперацию. Для этого понадобится, чтобы Украина сохранила нейтральный статус, при условии, конечно, что на Россию можно рассчитывать и что она действительно будет соблюдать ради этого определённые условия. А если она этого делать не станет, если Россия нарушит подобные договорённости, то мы тоже пересмотрим свои обещания и всё-таки возьмём Украину в НАТО. На мой взгляд, возможное соглашение будет выглядеть примерно так.



После этого часть санкций в отношении России будут сняты, и тогда мы сможем вернуться к попыткам как-то привести всё в норму. Думаю, примерно к такой схеме мы должны двигаться сами и подталкивать президента Зеленского.

Дата выхода в эфир 08 марта 2022 года.