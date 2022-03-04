DM: на море, на суше и в воздухе — НАТО проведёт крупные учения в Норвегии на фоне украинского кризиса

Россия решила не отправлять наблюдателей на предстоящие крупные манёвры Североатлантического альянса в Норвегии, пишет Daily Mail. По данным издания, в масштабных учениях «Холодный ответ — 2022» примет участие не менее 30 тыс. военнослужащих из 27 стран, в том числе авианосные боевые группы Британии и США.

Россия отказалась направить наблюдателей на предстоящие манёвры НАТО с участием десятков тысяч человек. Об этом официально сообщили представители норвежских вооружённых сил, пишет Daily Mail.

В крупнейших учениях альянса Cold Response 2022 («Холодный ответ — 2022») примут участие около 30 тыс. военнослужащих из 27 стран. С середины марта до начала апреля они будут тренироваться на суше, на море и в воздухе, отрабатывая защиту союзников от нападения.

Члены ОБСЕ, включая Москву, получили приглашение для наблюдения за манёврами, которые были запланированы задолго до спецоперации на Украине. «Россия поблагодарила за предложение, но отказалась направлять наблюдателей на Cold Response 22», — заявил представитель норвежской армии Пребен Аурсанд. При этом причины отказа остались неизвестны.

Иностранные войска уже прибыли в Норвегию несколько недель, а то и месяцев назад. В ближайшие дни их количество должно возрасти. Число участников манёвров менялось: первоначально оно составляло более 40 тыс. человек, сейчас оценивается примерно в 30 тыс. «Некоторые страны решили использовать свои войска по-другому», — сказал Аурсанд, не вдаваясь в подробности.

Как ожидается, помимо членов НАТО, свои контингенты на учения отправят Финляндия и Швеция. Кроме того, США и Великобритания планируют задействовать на манёврах по одной авианосной боевой группе, заключает Daily Mail.