Die Welt: «иллюзия изоляции» — многие государства поддерживают действия Путина на Украине

Представление Запада о том, что после событий на Украине Кремль оказался в изоляции, — это иллюзия, пишет Die Welt. В действительности российский президент Владимир Путин продолжает пользоваться поддержкой по всему миру, в частности в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Не говоря о том, что его сторону занимают крупнейшие государства мира — Индия и Китай.

По всему миру государства обрывают связи с российским правительством, пишет Die Welt. Но представление Запада о том, что Кремль оказался в изоляции, — это иллюзия. Большое количество стран продолжают поддерживать президента Владимира Путина, в том числе и самые крупные.

Население и правительство Сербии во многом настроено пророссийски. Местные СМИ винят США в событиях на Украине и утверждают, что американцы обрушивают мир в хаос. К тому же Белград выступает против антироссийских санкций.

За прошедшие годы Китай и Россия очень сильно сблизились, продолжает немецкое издание. Обе страны отвергают западный миропорядок. В начале февраля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совместно выступили против расширения НАТО. И всё же события на Украине должны показать, как далеко Поднебесная готова зайти в своей поддержке России, ведь Пекин не хотел бы сильно портить отношения с Западом.

Также Путина поддерживает большое количество стран Латинской Америки. В частности, Куба, Никарагуа и Венесуэла. Гавана обвинила НАТО и США в том, что они спровоцировали события на Украине. Но для карибского острова поддержка российской спецоперации — это рискованное мероприятие, ведь там, в свою очередь, опасаются вторжения со стороны США под предлогом защиты американских интересов безопасности.

Недавно «фалангу друзей Путина» пополнил и президент Бразилии Жаир Болсонару, а также вице-президент Аргентины Кристина Киршнер. Болсонару высказался за то, чтобы поддерживать нейтралитет в российско-украинском конлфикте, а Киршнер обвинила Запад в «двойной морали».

Также действия России на Украине поддерживают на Ближнем Востоке, в частности сирийский лидер Башар Асад. Он призвал Запад прекратить «истерию» и назвал события на Украине «исправлением истории и восстановлением баланса в мире, который был утрачен после краха Советского Союза». Его позиция не удивляет, ведь он смог остаться у власти исключительно благодаря российской поддержке, отмечает Die Welt.

Иран также находится в зависимом положении от России. Голос Москвы в Совете Безопасности ООН очень важен для Тегерана. К тому же иранские власти рассчитывают увеличить торговлю с Россией с целью обхода экономических санкций США. Открыто спецоперацию Кремля там не поддержали и призвали к перемирию, но в то же время возложили вину за происходящее на Вашингтон и НАТО.

Объединённые Арабские Эмираты также воздержались от осуждения Москвы. Страны Персидского залива не хотят злить Россию, которая стала их важным туристическим и торговым партнёром. К тому же США всё больше уходят из региона, а военное присутствие Кремля на Ближнем Востоке, напротив, растёт. Впрочем, есть и другая причина. В понедельник Совет Безопасности ООН ввёл оружейное эмбарго против повстанцев-хуситов в Йемене. ОАЭ оказывают военную поддержку группировкам, воюющим с хуситами. Хуситы, в свою очередь, совершают атаки на Эмираты с помощью беспилотников и ракет. Россия проголосовала за эмбарго, что можно расценивать как ответную услугу за то, что ОАЭ воздержались от осуждения России за действия на Украине.

Индия также решила не голосовать по резолюции, осуждающей Кремль. Причина заключается в том, что Нью-Дели сильно зависит от Москвы в военном плане. Без российских комплектующих индийские самолёты не смогут летать, а корабли — плавать. Россия — самый крупный поставщик оборонительного вооружения в Индии. К примеру, Москва усилила противовоздушную оборону страны своими системами ПВО С-400. К тому же практически по всем вопросам в Совете Безопасности ООН Кремль всегда поддерживал Нью-Дели.