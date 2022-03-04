Норвежский конфликтолог: призыв Зеленского к иностранцам воевать против России — это опасный «жест отчаяния»

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, призвав иностранцев воевать в его стране против России, заявил в интервью Der Spiegel норвежский конфликтолог Томас Хеггхаммер. По его словам, добровольцев труднее контролировать: в отличие от местного населения им в меньшей степени свойственен прагматизм и готовность идти на компромиссы. При этом военная польза от них небольшая, но зачастую именно такие бойцы совершают зверства и нарушают перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев приезжать в его страну, чтобы сражаться против России, и некоторые уже успели откликнуться на его призыв. Но норвежский конфликтолог Томас Хеггхаммер считает, что это опасный «жест отчаяния» и ошибка.

В интервью Der Spiegel он заявил, что добровольцев труднее контролировать, чем профессиональных солдат. По его словам, приток бойцов из-за рубежа связан с серьёзными рисками, в частности. возможностью радикализации и ненужным насилием.

В отличие от местного населения, вынужденного браться за оружие, у добровольцев другие интересы, объяснил эксперт. Они не связаны с людьми, на стороне которых воюют, поэтому им в меньшей степени свойственен прагматизм и готовность идти на компромиссы. Зачастую это сильно идеологизированные люди, которые более склонны к тому, чтобы совершать зверства и нарушать перемирия.

При этом многие политики, например, в Латвии и Дании, а также Великобритании поддерживают отправку на Украину добровольцев только для того, чтобы выказать поддержку, не взяв на себя при этом ответственности. «Я считаю, что правительства должны отправить на Украину солдат, если они считают, что ей нужна поддержка внешних сил», — заявил Хеггхаммер.

Конфликтолог, конечно, осознаёт, что это может привести к прямой войне между странами НАТО и Россией, но он считает, что такая же угроза кроется в отправке на Украину добровольцев. Если их станет много и западные правительства продолжат их активно поддерживать, да ещё и поставлять оружие, Москва может воспринять это как отправку европейских войск и оправдать тем самым ответные действия. Ситуация может стать очень нестабильной. «При этом, судя по имеющемуся опыту, военная польза от участия в боевых действиях иностранных бойцов будет небольшой, так что я считаю, что не стоит идти на этот риск», — пояснил эксперт.

Отправка в страну добровольцев — это также спорная мера с юридической точки зрения. В некоторых случаях их действия нелегитимны, в других — абсолютно легитимны, потому что они якобы защищают другую европейскую страну от агрессии. К тому же неизвестно, кто именно придёт на помощь Украине. «Что если это в основном правые радикалы? Или люди с травмами из прошлых войн? Бойцов же никто не проверяет», — предостерегает Хеггхаммер.