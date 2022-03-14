N-TV: НАТО начинает учения в Норвегии — одни из крупнейших со времён холодной войны

НАТО начинает в Норвегии военные учения Cold Response, сообщает немецкий телеканал N-TV. Эти учения обычно проводятся каждые два года, однако на этот раз в них примут участие около 30 тыс. военных, 200 самолётов и 50 кораблей из 27 стран, что сделает нынешние учения одними из крупнейших для НАТО со времён холодной войны.

НАТО начало давно запланированные военные учения Cold Response («Холодный ответ») в Норвегии, в которых должны принять участие около 30 тыс. военных, 200 самолётов и 50 кораблей из 27 стран, включая Швецию и Финляндию, которые не входят в международную организацию. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, это одни из крупнейших учений НАТО со времён холодной войны.

На воде, в воздухе и на суше цель этих учений — отработать оборону Норвегии в сложных климатических условиях. «Это оборонительные учения», — подчеркнул старший командующий НАТО и глава Норвежского оперативного командования генерал Ингве Одло. — Это не военная операция с наступательной целью». По сообщению бундесвера, от Германии в манёврах принимают участие военно-морское судно Berlin и его экипаж численностью около 200 человек.

Как отмечает немецкий телеканал, НАТО обычно проводит учения Cold Response каждые два года. Манёвры, которые продлятся до 1 апреля и пройдут всего в нескольких сотнях километров от российской границы, были запланированы задолго до начала военной спецоперации России на Украине, подчёркивает N-TV.

По данным НАТО, Москва была подробно проинформирована и получила предложение прислать своих наблюдателей, на которое она, однако, ответила отказом. «Укрепление военного потенциала НАТО вблизи границ России не способствует повышению безопасности в регионе», — заявило на прошлой неделе посольство России в Осло.

Как и в предыдущих версиях учений Cold Response, в них принимают участие Швеция и Финляндия. В последние годы обе скандинавские страны сблизились с НАТО, а нынешние события на Украине вновь спровоцировали в обеих странах дискуссии о возможном членстве в трансатлантическом альянсе, заключает немецкий телеканал N-TV.