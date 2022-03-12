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Le Figaro: Столтенберг объяснил отказ от бесполётной зоны — НАТО не хочет открытой войны с Россией

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Выступая на дипломатическом саммите в Турции, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему альянс не хочет закрывать небо над Украиной — это привело бы к открытой войне с Россией. Как пишет Le Figaro, он в очередной раз заверил, что ни солдаты, ни самолёты НАТО в боевых действиях на Украине участвовать не будут.
Le Figaro: Столтенберг объяснил отказ от бесполётной зоны — НАТО не хочет открытой войны с Россией
AP
На полях дипломатического форума в Турции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил нежелание альянса вводить бесполётную зону над Украиной. По его словам, НАТО не хочет «открытой войны с Россией», пишет Le Figaro.
 
«Мы должны помешать тому, чтобы этот конфликт не вылился бы за пределы Украины и не стал бы открытой войной между Россией и НАТО», — заявил Столтенберг. По его словам, такая мера означала бы, что альянс готов наносить удар по российским самолётам. А открытая война с Россией привела бы к ещё большему количеству жертв, страданий и разрушений. «Мы поддерживаем Украину, накладываем санкции на Россию, но в то же время я попросил у стран-членов объявить, что мы не направим солдат НАТО на землю и самолёты НАТО в воздушное пространство Украины», — заявил Столтенберг.
 
Столтенберг приехал на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция — член НАТО, напоминает автор статьи. Столтенберг также призвал президента России Владимира Путина найти политическое решение для ситуации на Украине.  Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что видит «позитивные подвижки» в ходе переговоров по Украине.
 

Турция же, хотя и поставляла Украине боевые беспилотники, заявила, что присоединяться к западным санкциям не будет. По словам турецких властей, они хотят держать открытым канал для доверительного общения. И к тому же там опасаются последствий для экономики. Авиакомпания Turkish Airlines продолжает полёты в Россию, хотя лоукостер Pegasus приостановил их, пишет Le Figaro. 

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источник
Le Figaro Франция Европа
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