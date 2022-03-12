Le Figaro: Столтенберг объяснил отказ от бесполётной зоны — НАТО не хочет открытой войны с Россией
Турция же, хотя и поставляла Украине боевые беспилотники, заявила, что присоединяться к западным санкциям не будет. По словам турецких властей, они хотят держать открытым канал для доверительного общения. И к тому же там опасаются последствий для экономики. Авиакомпания Turkish Airlines продолжает полёты в Россию, хотя лоукостер Pegasus приостановил их, пишет Le Figaro.
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