На случай непреднамеренного обострения — CNN объяснил, для чего НАТО ещё больше войск на восточном фланге

Переброска сил быстрого реагирования на восточный фланг НАТО производится с целью укрепить обороноспособность альянса, передаёт CNN. Как поясняет канал, военный блок пошёл на этот шаг, опасаясь возможного непреднамеренного обострения ситуации.

Нам известно, что этим утром НАТО активизировало силы специального реагирования, причём произошло это впервые. В них входят и наземные, и морские, и воздушные силы специальных операций. Что вы можете рассказать нам об их тактике и миссии, разумеется, не разглашая никаких секретных данных?



НАТАША БЕРТРАНД, корреспондент CNN: Хорошо. Что будут делать эти силы? Они будут развёрнуты на восточном фланге стран НАТО в попытке укрепить их оборону просто на случай, если там что-то пойдёт не так.



Опасаются здесь, конечно же, отнюдь не того, что у Владимира Путина могуm быть планы пойти за пределы Украины, дальше на Запад. Опасения, скорее, состоят в том, что может произойти непреднамеренное обострение. Разумеется, сейчас на Украине идёт крупная военная операция. Они пытаются принять меры по предотвращению конфликтных ситуаций с русскими. И НАТО со временем собирается развернуть определённое количество этих сил в странах на восточном фланге НАТО.



Общая численность сил быстрого реагирования составляет приблизительно 40 тысяч человек. Но мы пока не знаем, сколько из них на самом деле были отправлены. Однако тут стоит помнить ключевой момент: эти силы не будут отправлять на Украину. По крайней мере таковы текущие планы.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Байден ясно дали понять, что они не будут отправлять войска на Украину, поскольку она не член НАТО.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 26 февраля 2022 года.