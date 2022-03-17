Bloomberg: США поставят Украине системы ПВО и дроны, доведя военную помощь за последнюю неделю до $1 млрд

США поставят Украине 800 систем противовоздушной обороны и 9 тыс. противотанковых комплексов, а также 100 тактических беспилотных авиационных систем, передаёт Bloomberg. Как пишет новостное агентство, за последнюю неделю Вашингтон выделил $1 млрд на вооружение Киева на фоне российской спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что страна поставит Украине новый пакет помощи, в который войдут беспилотники и зенитно-ракетные комплексы, после «эмоционального обращения» украинского лидера Владимира Зеленского на фоне российской спецоперации, сообщает Bloomberg.

В Белом доме отметили, что Вашингтон направит Киеву 800 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 9 тыс. противотанковых комплексов, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн боеприпасов.

Кроме того, Украина получит из США «100 тактических беспилотных авиационных систем». Как сообщают анонимные источники новостного агентства, речь идёт о более лёгких, небольших беспилотниках Switchblade, которые могут находиться на вооружении у пехоты, а не о беспилотных летательных аппаратах Predator или Reaper.

По словам Байдена, новый пакет помощи демонстрирует «приверженность США отправке наших самых современных систем на Украину для её обороны». Американский лидер уверен, что вооружение, которое Соединённые Штаты уже поставили Украине, успешно используется в стране.

О выделении новой помощи Украине стало известно после «эмоционального обращения» Зеленского к конгрессу США в среду. В ходе выступления украинский лидер призвал Вашингтон закрыть американские порты для российских товаров и предоставить Украине истребители. Байден посчитал речь Зеленского «убедительной», похвалив украинцев за «удивительное мужество».

Как напоминает Bloomberg, за последнюю неделю США выделили $1 млрд на вооружение Украины, в результате чего общая сумма помощи стране за последний год достигла $2 млрд. Чиновники отмечают, что именно Вашингтон оказывает наибольшую военную помощь Киеву.

Впрочем, до запросов Зеленского подобные объёмы военной помощи всё же не дотягивают. Президент Украины призывает создать над территорией страны бесполётную зону и передать Киеву истребители из стран НАТО. Ни на одну из этих просьб Белый дом не согласился.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация не считает, что предоставление Украине истребителей существенно укрепит вооружённые силы страны. Более того, Россия может расценить подобный шаг в качестве попытки США способствовать росту напряжённости. «Предоставленное нами оборудование, как вы знаете, носит оборонительный, а не наступательный характер, и мы видим в этом разницу», — приводит агентство слова Псаки.

Представители администрации Байдена сообщили, что ранее США уже выделили Украине около 600 зенитно-ракетных комплексов Stinger, 2600 противотанковых ракетных комплексов Javelin, вертолёты и патрульные катера, 200 пулемётов, 200 гранатомётов и 40 млн патронов для стрелкового оружия.