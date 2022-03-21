Конгрессмен США: Вашингтон не должен вооружать нацистов, пытающих женщин и детей

Член конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин поделилась в Twitter видеозаписью, на которой, по её словам, запечатлены пытки и издевательства украинских военных над мирными жителями, в том числе женщинами и детьми. Грин потребовала от властей США не поставлять оружие «возможным нацистским формированиям» и надавить на Зеленского, чтобы тот остановил зверства. Как отмечает Raw Story, конгрессмен подверглась критике за свои твиты на эту тему.
Конгрессмен США от штата Джорджия, республиканка Маджори Тейлор Грин в воскресенье «подверглась критике» за слова о том, что на стороне Киева воюют «возможные нацистские формирования», пишет американский новостной сайт Raw Story. Автор статьи напоминает, что о нацистах на Украине говорил также президент России Владимир Путин.
В своём микроблоге в Twitter Марджори Тейлор Грин поделилась видеозаписью, на которой, по её словам, запечатлены «пытки, издевательства и унижения, даже в отношении детей и девушек», практикуемые украинскими военными.
«Пытки и издевательства над украинским народом, включая женщин и детей», — написала Грин. Республиканка подчеркнула, что она против военной операции России на Украине, но при этом и против зверств украинской стороны.
«США должны потребовать от Зеленского, чтобы тот заставил свои войска прекратить пытать собственный народ», — говорится в твите.
«Нам не следует тратить миллиарды долларов, заработанных американскими налогоплательщиками в поте лица, на раздачу летальной помощи возможным нацистским формированиям, которые пытают невинных людей, особенно детей и женщин, — написала конгрессмен. — Быть против этого не значит быть за Путина. Но надо быть сторонником пыток и зла, чтобы замалчивать или подвергать цензуре (факты пыток. — ИноТВ)».
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