Das Erste: 20 лет пыток и беззакония — тюрьма в Гуантанамо празднует юбилей
Тюрьме в заливе Гуантанамо исполнилось 20 лет, сообщает Das Erste. Первые заключённые поступили туда через четыре месяца после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда американцы были довольны тем, что «худшие из худших сидят за решёткой в оранжевых костюмах». Но бывало и такое, что люди попадали туда незаслуженно, как, например, йеменец Мансур Ахмад Саад аль-Дайфи. Он пробыл в тюрьме 14 лет, так как власти США подозревали его в причастности к «Аль-Каиде»*. Но после тщательной проверки его выпустили на свободу. «Они пытались нас сломать, отделить дух от тела. Не давали спать, пытали, применяли сексуальное насилие. Гуантанамо стал опытной лабораторией», — рассказал аль-Дайфи.
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