Das Erste: 20 лет пыток и беззакония — тюрьма в Гуантанамо празднует юбилей

С тех пор как первые заключённые поступили в тюрьму в заливе Гуантанамо, прошло 20 лет, сообщает Das Erste. Всё это время «пленники войны с терроризмом» подвергались там пыткам. Некоторые попадали за решётку незаслуженно. В отношении других судебные процессы практически не сдвигаются с места. При этом никаких признаков того, что тюрьма будет закрыта, не наблюдается, рассказывает немецкий телеканал.

Тюрьме в заливе Гуантанамо исполнилось 20 лет, сообщает Das Erste. Первые заключённые поступили туда через четыре месяца после терактов 11 сентября 2001 года. Тогда американцы были довольны тем, что «худшие из худших сидят за решёткой в оранжевых костюмах». Но бывало и такое, что люди попадали туда незаслуженно, как, например, йеменец Мансур Ахмад Саад аль-Дайфи. Он пробыл в тюрьме 14 лет, так как власти США подозревали его в причастности к «Аль-Каиде»*. Но после тщательной проверки его выпустили на свободу. «Они пытались нас сломать, отделить дух от тела. Не давали спать, пытали, применяли сексуальное насилие. Гуантанамо стал опытной лабораторией», — рассказал аль-Дайфи.

Впрочем, с тех пор условия содержания в Гуантанамо существенно улучшились, продолжает Das Erste. Из 780 заключённых там осталось только 39. 13 из них могут даже выйти на свободу, так как американское правительство не считает их опасными, но для начала должна найтись страна, готовая их принять. При этом судебные процессы против заключённых практически не сдвигаются с места. Предполагаемому организатору терактов 11 сентября Халиду Шейху обвинения были предъявлены ещё 10 лет назад. Но рассмотрение уголовного дела до сих пор не началось. Проблема в том, что он и другие обвиняемые годами подвергались пыткам со стороны ЦРУ.

При этом специалисты в области права убеждены, что в обычном американском суде у них есть неплохие шансы на то, что производство в отношении них будет остановлено, так как власти допускают серьёзнейшие нарушения. Но многие республиканцы убеждены, что «пленники войны с терроризмом» заслуженно сидят за решёткой. Сейчас в Гуантанамо строится новый зал судебного заседания и жилой комплекс для охраны. Так что на данный момент никаких признаков того, что администрация главы Белого дома Джо Байдена закроет тюрьму, не наблюдается.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.