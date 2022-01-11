France 24: Казахстан «зализывает раны» — но спокойствия его власти пока не ощутили
Алматы зализывает раны — в экономической столице Казахстана, ставшей сердцем мятежа, который потряс страну на прошлой неделе, до сих пор видны следы насилия. Погибли десятки жителей города; разграблены многочисленные магазины и объекты инфраструктуры.
Восстание подавили кровавыми методами. Авторитарный режим президента Токаева — как, впрочем, и часть граждан — увидели в этом движении руку зарубежных сил.
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, президент Казахстана: <…> вступили в действие группы вооружённых боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идёт о попытке государственного переворота.
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