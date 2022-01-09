CNN: в ситуации с Казахстаном Россия показала, что способна оперативно мобилизовать большие силы

Из ситуации с Казахстаном Путин вышел более сильным, чем он был ранее, считает корреспондент CNN Фред Пляйтген. Кроме того, по его словам, Россия в этом случае также продемонстрировала, что способна эффективно и быстро мобилизовать большое количество сил.
Фред, на фоне беспорядков в Казахстане Путин поддерживал регулярный контакт с местным президентом. Они общались не далее как вчера. Как понять, каким мотивом руководствуется здесь Владимир Путин, навязывая влияние России на страны, некогда входившие в состав СССР, такие как Казахстан, и насколько важно для него вернуть контроль над ситуацией в Казахстане, чтобы он смог сосредоточиться на Украине?
ФРЕД ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Думаю, для него было крайне важно взять эту ситуацию под контроль и сделать это как можно быстрее. Определённо, Владимиру Путину в преддверии предстоящих переговоров с США по Украине и Восточной Европе меньше всего хотелось получить волнения в каком-нибудь другом месте. Ведь с такими странами, как Казахстан, (у России. — ИноТВ) существуют определённые союзные связи.
Знаете, постсоветское пространство имеет очень важное для России значение. У них (этих стран. — ИноТВ) очень тесные эконмические связи, очень тесные военные связи. Россия, скажем так, рассматривает их как зону безопасности. И, честно говоря, между ними, Казахстаном и другими соседними странами, существует договор в сфере безопасности. Так что всё это играет для Владимира Путина очень важную роль.
С одной стороны, эта ситуация отвлекает часть имеющихся у него сил, из-за чего ему становится сложнее действовать в районе, прилегающем к границе с Украиной.
Всё это стало большой проблемой для Владимира Путина. Но, по-моему, одна из вещей, которую мы увидели здесь за последние пару дней, состоит в том, что он, похоже, вышел из этой ситуации более сильным, чем был, — по крайней мере в этом регионе, а, возможно, и в более широком масштабе.
Владимир Путин смог полностью встать на сторону президента Казахстана, который, разумеется, попросил Россию и другие государства направить в его страну военных для усмирения продолжавшегося восстания. Подавление было жёстким. Несколько минут назад я получил последние данные. Более 5 тысяч человек были задержаны, более 160 человек были убиты, причём только в одном из городов погибли 100 человек. Подавление, определённо, оказалось кровавым.
Но русские продемонстрировали, что, с одной стороны, у них здесь есть сфера влияния и что местные власти находятся в тесных союзных связях с Россией, а в определённых случаях даже зависят от России. Кроме того, русские показали, что способны эффективно и быстро мобилизовать большое количество сил.
По сути, за считанные часы они сделали следующее: мобилизовали три тысячи десантников, используя 70 самолётов, а также мобилизовали бронетехнику. Определённо, здесь, в этом регионе, было сделано довольно серьёзное заявление, которое, несомненно, продемонстрировало, что Владимир Путин очень даже способен быстро перебросить войска и сделать так, чтобы эта армия действовала эффективно и незамедлительно. Борис.
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