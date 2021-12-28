Spiegel: налоги, угрозы и вербовка новых боевиков — ИГ вновь наращивает влияние на севере Сирии

Для Запада война против «Исламского государства»* окончена, пишет Der Spiegel. Однако на севере Сирии джихадисты вновь обретают влияние. Для жителей сирийского города Ракка, «неофициальной столицы» ИГ в прошлом, возвращение боевиков лишь вопрос времени. Они сообщают о принудительном сборе налогов, угрозах и вербовке новых приверженцев.

45-летний Ибрагим Султан надеялся, что сможет забыть об ужасе, бомбардировках, пытках и казнях. Он торгует скотом в сирийском городе Ракка. В течение четырёх лет его родной город являлся «неофициальной столицей» террористической организации «Исламское государство»*. Джихадисты держали людей в страхе, обезглавливали несогласных и насиловали женщин, пока осенью 2017 года курды и американские войска не изгнали их из Ракки. На некоторое время Султан вернулся к нормальной жизни. Однако этим летом «ужас вернулся», пишет Der Spiegel.

По его словам, незнакомцы оставили в его офисе письмо с символом «Исламского государства». Они угрожали торговцу скотом убийством, если он откажется заплатить боевикам налог — так называемый закят. Султану ничего не оставалось, кроме как отдать деньги. «Полное возвращение ИГ в Ракку — вопрос лишь времени», — говорит он.

Для Запада война против «Исламского государства» окончена. Исламисты контролировали части Сирии и Ирака, однако сам халифат распался. Но опасность, исходящая от террористической группировки, не была полностью устранена. Хотя многие из приверженцев ИГ мертвы или находятся в заключении, по некоторым оценкам, в настоящий момент только на севере Сирии по-прежнему находится несколько тысяч боевиков, часть из которых хорошо вооружены. «Они прячутся в пещерах в пустыне и ждут, когда придёт их время», — сообщает контрабандист, утверждающий, что доставляет продовольствие боевикам ИГ.

Даже сегодня, через четыре года после окончания боевых действий, в Ракке повсюду видны следы войны. Вряд ли найдётся дом, который бы не пострадал. Днём на площади Аль-Наим, где ИГ отрубало головы своим противникам, ​​люди пьют чай.

Официально городом управляют Демократические силы Сирии, ядро которых составляют курдские Отряды народной самообороны. Однако в тени, по словам местных жителей, ИГ продолжает наращивать своё влияние.

Владелец кафе из Ракки рассказывает, что среди его посетителей несколько человек воевало на стороне ИГ. Завербованные ИГ иностранцы ушли, но сирийцы остались. «Эти люди отсюда. Они — часть сообщества», — говорит хозяин заведения. Парикмахер отмечает, что после того, как Демократические силы Сирии пришли к власти, многие сторонники ИГ сбрили бороды, чтобы не привлекать к себе внимание. Иначе бы они не стали этого делать.

ИГ по-прежнему держится в тени. Но его стратеги вербуют новых боевиков из числа бедуинских племён. Об этом сообщают жители региона. ИГ финансирует их деятельность, собирая налоги с торговцев, таких как Султан, водителей грузовиков, ремесленников и фермеров.

Жан-Шарль Бризар, председатель европейского аналитического Центра анализа терроризма, отмечает, что в настоящий момент ИГ представляет собой в первую очередь региональную угрозу. Но с постепенным выводом войск США боевики восстанавливают влияние, особенно в районе Ракки.

Большинство жителей Ракки — арабы, но Демократические силы Сирии преимущественно состоят из курдов. Это создаёт напряжение. По словам шейха Ховаиди, местного предводителя суннитов, многие жители Ракки считают Демократические силы Сирии оккупантами: «Курдов заботили только курды. Суннитам было трудно устроиться на работу, они подвергались преследованиям со стороны служб безопасности. Это привело к тому, что некоторые захотели вернуть ИГ».

Фархат аш-Шами, официальный представитель Демократических сил Сирии в Ракке, подтвердил, что ИГ возобновило активность на севере Сирии. Однако войска альянса, по его словам, держат ситуацию под контролем. Он отвергает утверждения о том, что Демократические силы Сирии будут править авторитарно. «Все принятые нами меры гарантируют безопасность мирных жителей», — заявил он.

Молодой человек, представившийся Абу Мохаджером, рассказывает, что начиная с 2014 года он в течение трёх лет воевал на стороне ИГ в Сирии. После падения халифата он отошёл от дел. Теперь он «вернулся на службу» в террористическую организацию.

Мохаджер говорит, что его работа заключается в сборе налогов с бизнесменов в Ракке. Тем, кто не платит, угрожают. «В то время ИГ было сильным, — говорит Мохаджер. — И теперь оно снова стало таким», — передаёт Der Spiegel.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.