Welt: противостояние «Талибана» и ИГ грозит Афганистану гражданской войной

Руководство «Талибана» сейчас задаёт умеренный тон, однако это не делает группировку менее опасной для тех, кто считает себя её врагами, отмечает немецкий телеканал Welt. В то же время у самого «Талибана» есть сильные враги, в частности «Исламское государство». Более того, обе группировки не имеют настоящей централизованной организации, поэтому велика вероятность, что отдельные племена и исламистские группировки будут сражаться друг против друга, что приведёт Афганистан к гражданской войне.

Движение «Талибан»* уходит корнями в религиозные школы для афганских беженцев в Пакистане. В 1994 году он сформировался как фундаменталистская исламистская террористическая группировка. Два года спустя он захватил власть в Афганистане вплоть до 2001 года. Его идеология в значительной степени основывается на пуштунском кодексе чести и права. Угнетение женщин, уничтожение культурного наследия, истребление других племён, в первую очередь шиитов, торговля людьми — это характерно для «Талибана». Однако сейчас по крайней мере его руководство задаёт дипломатический тон.

АВГУСТ ХАННИНГ, бывший глава немецкой разведки BND: «Талибан» тоже работает с применением террористических методов и уже работал с применением террористических методов, но по своей сути это племенное ополчение. И я думаю, что руководство «Талибана» отлично знает, что если они хотят править Афганистаном, то им необходима также поддержка из-за рубежа. Поэтому я думаю, что они скорее займут умеренную позицию.

Это означает, что они не стали менее опасны для тех, кто считает себя их врагами, но у них самих есть сильные враги — другие исламистские группировки, такие как так называемое «Исламское государство»**, ИГ.

ЛЕО ВИГГЕР, эксперт по Ближнему Востоку: ИГ находится в отношениях противостояния с «Талибаном», и «Талибан» — это можно утверждать совершенно определённо — не союзник ИГ. Теракт ИГ в аэропорту тоже не в интересах «Талибана».

«Исламское государство» позиционирует себя как террористическая организация, салафитское ополчение. Оно взяло на себя ответственность за теракт в аэропорту Кабула и хочет дать знак, привлекая внимание СМИ, «Талибану» и заграничным странам. Основанное в 2004 году, оно значительно ограничило и нормировало общественную и частную жизнь — с ненавистью к шиитам, христианам и Западу в целом. Что делает наступление обеих группировок ещё более опасным — они расколоты, у них нет настоящей централизованной организации. Будут ли участники группы массово соблюдать уговор, который сейчас предлагает «Талибан», — вопрос спорный. Скорее, следует опасаться того, что отдельные племена и исламистские группировки будут сражаться друг против друга и что Афганистан столкнётся с гражданской войной.

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.