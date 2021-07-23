CNN: в ООН предупреждают, что ослабление карантинных мер повысит уровень террористической угрозы

Новый доклад ООН показывает, что введённые из-за COVID-19 ограничения, в том числе на путешествия, помогали сдерживать угрозу исламского терроризма. Более того, по словам авторов документа, существует вероятность, что при ослаблении карантинных ограничений экстремисты могут совершить ранее запланированные нападения, сообщает CNN.

От Афганистана до Сомали усилия по борьбе с террористическими группами, связанными с ИГ* и «Аль-Каидой»**, сбавляют обороты. Новый доклад ООН предупреждает: это одна из причин, по которой джихадисты преуспевают. Вторая причина — COVID. Корреспондент CNN Ник Робертсон объяснит, чем вызвано разрастание угрозы.

Новый доклад ООН показывает, что введённые из-за COVID-19 ограничения, в том числе на путешествия, обуздывали исламистские террористические угрозы, но не устранили их полностью.

ЭДМУНД ФИТТОН-БРАУН, координатор группы наблюдения ООН: Один момент, на который мы обращаем внимание в нашем только что вышедшем докладе, — существует вероятность, что при ослаблении карантинов могут произойти некоторые ранее запланированные теракты.

Доклад, выпущенный спустя 20 лет после чудовищного теракта «Аль-Каиды» 11 сентября, раскрывает миру растущие джихадистские угрозы и ослабевающие попытки бороться с ними. Из восточноафриканского Сомали, которое американские войска, поддерживающие правительство, покинули в этом году, связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аш-Шабаш» распространяет насилие под своим именем на юге, в Кении. Кроме того, другие подчинённые «Аль-Каиде» группы захватывают новые территории вдоль африканского региона Сахель.

Между тем в Центральной и Западной Африке укрепляются боевики ИГ. Они пересекают границы из Мали в Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Нигер, Сенегал, а из Нигерии в Камерун. В Нигерии смерть связанного с «Аль-Каидой» лидера после того, как ему сдались бойцы ИГ, наверняка превратит местную ячейку ИГ в крупнейшую за пределами Сирии.

ЭДМУНД ФИТТОН-БРАУН: В представлении этих региональных структур это даёт им возможность повысить взаимодействие их глобальной сети и фактически стать более серьёзными угрозами, особенно на Западе.

Ещё одна угроза, приобретающая всё большие масштабы, — место рождения терактов 11 сентября, Афганистан. Хотя доклад ещё не учитывает недавние военные успехи «Талибана»*** и вывод американских войск, по оценкам одного из государств-членов, ИГ, которое взяло на себя ответственность за ракетную атаку, едва не погубившую афганских лидеров во время субботней молитвы в столице, имеет от 500 до 1500 боевиков и сосредоточится на Кабуле.

А «Аль-Каида», которую американские войска выбили из страны после 11 сентября, теперь находится по крайней мере в 15 из 34 провинций. Они воюют вместе с «Талибаном» и, по-видимому, рассчитывают на военную победу.

ЭДМУНД ФИТТОН-БРАУН: Это даёт им время дестабилизировать обстановку, и они продолжат использовать Афганистан в качестве платформы и в долгосрочной перспективе оценят, можно ли его также использовать в качестве платформы для международных атак.

Спустя 20 лет после терактов 11 сентября у тогдашнего второго человека в «Аль-Каиде», а теперь её главы Аймана аз-Завахири, предположительно, проблемы со здоровьем. Согласно докладу, его возможный преемник Сейф аль-Адель находится в Иране и, вероятно, оценивает, насколько безопасным будет его возвращение в Афганистан.

Ник Робертсон, CNN.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 23 июля 2021 года.