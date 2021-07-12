Смутное удовлетворение и тревога: NI о реакции Кремля на вывод войск США из Афганистана

Хотя российские эксперты и выражают чувство удовлетворения насчёт вывода сил США из Афганистана, который резко контрастирует с тем, как из этой страны уходили советские войска, эта радость быстро меркнет на фоне серьёзных геополитических проблем, пишет The National Interest. По мнению Москвы, уход США из Афганистана может привести к экспорту исламского терроризма и дестабилизации среднеазиатских постсоветских республик, что не может не беспокоить Кремль.

Заявление президента Джо Байдена о том, что США выведут войска из Афганистана к 31 августа, вызвало неоднозначную реакцию в Вашингтоне, спровоцировав шквал критики со стороны республиканцев и даже скептические замечания некоторых союзников американского лидера. Дело в том, что американские законодатели опасаются, что Кабулу не хватит сил для предотвращения возрождения движения «Талибан»*, а сам вывод войск может привести к целому ряду непредвиденных последствий, начиная от широкомасштабных этнических чисток и заканчивая возможным крахом афганской государственности, пишет The National Interest.

В то время как Америка рассматривает последствия вывода войск, аналогичные дискуссии развернулись и в Москве, хотя и в несколько другом ключе. Российские политические обозреватели и московская элита не упустили возможности отозваться об этом шаге администрации США как об очевидном провале. В частности, политический обозреватель Евгений Сатановский назвал вывод войск «позорным бегством». «Не то чтобы в панике бежали, как в Южном Вьетнаме, просто смылись втихомолку, бросив всё на произвол судьбы», — добавил он, имея ввиду эвакуацию американского посольства в Сайгоне в 1975 году.

Российские СМИ никак не могли обойти стороной тему афганских чиновников, которые обвинили американские войска в том, что они ушли с авиабазы Баграм тёмной ночью, не поставив в известность нового командира, который якобы узнал об этих событиях только через два часа после того, как всё уже произошло. Кроме того, российские СМИ тиражировали кадры боеприпасов, бронетехники и другого оборудования и припасов, якобы брошенных США и впоследствии попавших в руки талибов.

Российские эксперты также указали на резкий контраст между выводом советских и американских сил из Афганистана. «Когда мы уходили из Афганистана, правительство, которое мы поддерживали в Кабуле, контролировало значительную часть территории республики. К тому же советские войска занимались не только военными операциями, но и гуманитарными — восстановлением мостов, дорог, разминированием территорий. Всё это содействовало мирному развитию Афганистана», — отметил по этому поводу экс-сенатор Франц Клинцевич.

Однако смутное чувство исторической удовлетворённости из-за неудач США в Афганистане быстро меркнет на фоне более насущных геополитических проблем, которые отлично осознают в Кремле. «Сегодня дестабилизация постсоветских режимов в Средней Азии становится вполне вероятной. Ещё не ясно, как будут развиваться события дальше, как мы будем справляться с тем, что «Талибан» может победить в Афганистане и начать экспансию и экспорт исламского экстремизма в постсоветские государства. Для нас это серьёзный внешний вызов», — признал военный эксперт Игорь Коротченко.

Россия признала «Талибан» террористической организацией, однако это не помешало Кремлю взаимодействовать с этой группировкой. Особенно очевидно эта реальность проявилась на этой неделе, когда делегация талибов посетила Москву, чтобы обсудить будущее Афганистана. При этом российский сенатор Владимир Джабаров выразил надежду на нормализацию российско-талибских отношений: «С любой законной властью Афганистана мы будем взаимодействовать. Если талибы будут законной властью — конечно, мы будем налаживать отношения, но при условии, что они не будут враждебны нашей стране».

Что же касается талибов, то те приложила все усилия, чтобы заверить Кремль в том, что у них нет никаких враждебных намерений по отношению к России или её союзникам в Центральной Азии. По имеющимся данным, участники переговоров пообещали «не нападать на таджикскую границу», добавив, что они будут мешать ИГ** закрепиться на афганской территории. Москва по-прежнему собирается отстаивать территориальную целостность Таджикистана, так как там есть российская военная база, в то время как эта страна играет роль важнейшего буфера, прикрывающего Россию от боевиков с Ближнего Востока.

Между тем, хотя Кремль и работает над военным укреплением границы, он ясно дал понять, что свои войска в Афганистан отправлять не собирается. «Происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников, — заявил по этому поводу глава МИД России Сергей Лавров. — В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном, — пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся принимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, к тому, чтобы он был начат как можно скорее».

«Кремль не слишком горит желанием в одностороннем порядке в полной мере признавать «Талибан», однако, как намекнул Джабаров, политические и военные расчёты, лежащие в основе нынешней позиции России, могут измениться, если исламистская группировка боевиков одержит уверенную победу в продолжающейся борьбе за власть с афганскими правительственными силами», — подытоживает The National Interest.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.