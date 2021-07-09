Афганский дипломат: ни одна страна больше не сможет доверять США

После вывода американских войск с территории Афганистана ни одна страна мира больше не сможет доверять США, считает афганская активистка Фатима Гаилани, участвующая в переговорах с «Талибаном». В своём интервью для CNN Гаилани заявила, что афганский народ не хотел удерживать американских военных насильно, но рассчитывал, что они покинут страну только после установления мира.
Мирные переговоры между «Талибаном»* и правительством Афганистана сейчас проходят в Катаре. CNN получил возможность поговорить с активисткой за права женщин, которая входит в афганскую команду на переговорах. Послушайте, что она говорит о заявлениях Джо Байдена.
ФАТИМА ГАИЛАНИ, переговорщик от Афганистана: Афганский народ знал, что военные НАТО когда-нибудь покинут Афганистан. Всё, чего мы хотели, — сначала достичь мира, достичь политического урегулирования для всех афганцев. Это всё, чего мы хотели. Мы не хотели никого насильно удерживать: ни одна страна не хочет иметь иностранные войска на своей территории.
Это было сделано из-за необходимости. Хотите сказать, что всё это было только из-за Усамы бен Ладена? Десятки тысяч афганцев погибают каждую неделю только из-за этого? Мне очень грустно это слышать. Я думаю, что теперь ни одна страна в мире не сможет доверять американцам. Я попробую сказать ещё раз: мы не хотели задерживать их насильно. Мы хотели, чтобы они покинули страну. Но сначала мы хотели добиться установления мира.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 09 июля 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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