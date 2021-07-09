CNN: Байден о выводе войск из Афганистана — нельзя сказать, что миссия выполнена, но США достигли своих целей

Президент США Джо Байден выступил в защиту своего решения о выводе войск из Афганистана, которое должно завершиться 31 августа, то есть раньше запланированного срока, передаёт CNN. По словам главы Белого дома, хотя это не тот момент, когда можно сказать: «Миссия выполнена», однако Америка всё же достигла своих целей — разгромила «Аль-Каиду» и ликвидировала Усаму бен Ладена.

Президент США Джо Байден активно выступает в защиту своего решения вывести все американские силы из Афганистана. Господин Байден настаивает на том, что это не тот момент, когда можно сказать: «Миссия выполнена». Однако он утверждает, что США достигли своих целей — разгрома «Аль-Каиды»* и ликвидации Усамы бен Ладена.



Сейчас, по данным американских чиновников, вывод войск завершён на 90 процентов. Ожидается, что все американские военные покинут страну к 31 августа, то есть на несколько недель раньше запланированной даты.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Почти 20-летний опыт продемонстрировал нам и текущая ситуация в сфере безопасности лишь подтверждает то, что ещё один год войны в Афганистане — это не решение, а рецепт бессрочного пребывания в этой стране. Я не стану отправлять очередное поколение американцев на войну в Афганистане, когда нет разумных ожиданий по достижению иного исхода.



Критики вывода войск заявляют, что этот шаг предоставляет «Талибану»** возможность захватить новые территории. На ваших экранах карта, на которой чёрным цветом показаны территории, контролируемые талибами.



По словам господина Байдена, для народа Афганистана настало время защищать свою собственную страну.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 09 июля 2021 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.