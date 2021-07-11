Fox News: американский эксперт предрёк провал возможному вводу китайских войск в Афганистан

Писатель и эксперт по Китаю Гордон Чан в интервью Fox News заявил, что Китай ждёт возможности ввести войска в Афганистан ради получения доступа в другие регионы и к природным ресурсам, а также чтобы обезопасить себя от роста исламского фундаментализма. Тем не менее Чан полагает, что, хотя у Китая больше шансов достичь успеха в Афганистане, чем у США, Поднебесную всё же ждёт провал.

На фоне завершения вывода американских войск из Афганистана Китай ждёт возможности ввести в охваченную войной страну свои вооружённые силы, заявил писатель и эксперт по Китаю Гордон Чан в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Чана, для Китая Афганистан является важнейшей частью головоломки, так как предлагает портал, который может открыть китайским военным доступ к Аравийскому морю через Иран или Пакистан. Кроме того, Афганистан может обеспечить доступ к Ирану и Ближнему Востоку, а также путь к Индийскому океану и далее в Африку.

Тем не менее, несмотря на возможность значительных инвестиций и «беспощадность» китайцев, эксперт полагает, что Пекин ждёт провал.

«Полагаю, у них будет больше шансов достичь своих целей в Афганистане, чем у нас. Но это не означает, что они добьются успеха. Я думаю, что им просто потребуется больше времени, чтобы потерпеть неудачу», — заявил Чан.

Эксперт предупредил, что, как только Китай введёт свои войска в Афганистан, покинуть страну им будет очень сложно, так как это не очередная далёкая территория, а одно из 14 государств, с которыми граничит Поднебесная.

«Я бы с удовольствием посмотрел, как Китай погрязнет в Афганистане. За этим будет интересно наблюдать», — добавил специалист.

При этом Чан отметил, что в Афганистане китайские власти интересует не только доступ в другие районы, но и огромные природные ресурсы страны. В частности, Пекин уже ведёт переговоры с Кабулом об инвестициях в инфраструктуру в рамках инициативы «Один пояс — один путь», в ходе которой финансируют строительство аэропортов, дорог и морских портов за рубежом.

Поднебесная использует международную инициативу для усиления своего влияния, предоставляя инфраструктурные кредиты более бедным странам в обмен на контроль над ресурсами, которых в Афганистане «предостаточно».

Однако в интервью Fox News Чан отметил, что в конечном итоге это может принести пользу не Пекину, а Кабулу, так как у последнего появится «больше рычагов давления на китайцев, потому что, как только вы начали строить инфраструктуру, вам необходимо её защищать». Кроме того, затраты на вывоз ресурсов из Афганистана, по мнению эксперта, окажутся более высокими, чем предполагает Китай.

Ещё одной причиной для укрепления влияния в Афганистане для Китая Чан называет стремление КНР лишить мусульманское меньшинство потенциального убежища и обезопасить себя от роста исламского фундаментализма на своих границах. В частности, Пекин рассчитывает, что движение «Талибан»* будет игнорировать угнетение 12 млн уйгуров в китайской провинции Синьцзян.

Тем не менее решение США вывести войска из Афганистана Чан счёл правильным. Так, по мнению специалиста по Китаю, основную угрозу стране на данный момент представляют не афганские боевики, а Поднебесная, в связи с чем Вашингтону необходимо сосредоточиться на «передислокации своих сил для оказания помощи друзьям и союзникам в регионах, окружающих Китай».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.