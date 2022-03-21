Press TV: «ослабит США» — американского сенатора встревожило стремление Эр-Рияда продавать нефть за юани

Потенциальный отказ Китая и Саудовской Аравии в двусторонней торговле от доллара может привести к тому, что от США начнут отворачиваться другие страны. С таким предупреждением выступил американский сенатор Бен Сасс. По его мнению, Белый дом должен уделить особое внимание этой проблеме, передаёт Press TV.

Потенциальный отказ Китая и Саудовской Аравии от доллара в двусторонней торговле нефтью может указывать на «глобальный отход» от США. С таким предупреждением выступил американский сенатор Бен Сасс, пишет Press TV.

«Сам по себе момент, когда саудовцы оценивают некоторые свои товары в китайской валюте или сигнализируют, что движутся в этом направлении, — важное и плохое событие», — заявил законодатель в недавнем интервью.

Сасс обвинил Пекин в стремлении «вытеснить доллар» и призвал американское руководство уделить особое внимание этой ситуации. Кроме того, по признанию сенатора, его тревожит то, что другие страны начнут тяготеть к Поднебесной, поскольку будут воспринимать Америку «слабой».

«Нам нужно, чтобы наш главнокомандующий был сильным. Не только в разговорах с председателем Си, но и в вопросе вооружения, которое надо предоставить украинцам немедленно и быстро», — подчеркнул Сасс.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность перейти на юань при продаже нефти Китаю. Согласно публикациям, Пекин и Эр-Рияд обсуждали эту идею с 2016 года, но только в последнее время переговоры достигли определённого прогресса.

В настоящий момент 80% продаж на международном нефтяном рынке осуществляются в долларах. Предполагается, что переход операций между Саудовской Аравией и Китаем на юани приведёт к существенному сдвигу в торговле чёрным золотом.

Администрация президента США Джо Байдена, которая прекратила импорт нефти из России из-за спецоперации Москвы на Украине, пытается убедить Саудовскую Аравию и ОАЭ увеличить добычу. Но когда представители Белого дома пытались связаться с государствами Персидского залива с этой целью, их лидеры отказались отвечать на звонки, напоминает Press TV.