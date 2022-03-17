Independent: Джонсону не удалось уговорить Саудовскую Аравию и ОАЭ нарастить добычу нефти

Британский премьер Борис Джонсон не смог добиться от Саудовской Аравии и ОАЭ гарантий увеличения добычи нефти в ходе визита в Персидский залив, передаёт The Independent. При этом критика со стороны британских парламентариев и правозащитников, которые были недовольны переговорами, лишь усилилась, когда стало известно, что во время пребывания Джонсона в Эр-Рияде Саудовская Аравия казнила трёх человек.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону не удалось добиться от руководства Саудовской Аравии и ОАЭ обещаний по увеличению добычи нефти в условиях возросших цен на энергоносители на фоне российской спецоперации на Украине, сообщает The Independent.

По итогам встречи в Эр-Рияде с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которая длилась около 1 часа 45 минут, британский премьер заявил, что добился «понимания» от саудовцев, что нестабильность на мировых рынках не отвечает их интересам.

Однако на вопрос, получил ли Джонсон гарантии того, что богатая нефтью страна Персидского залива увеличит добычу нефти и газа, премьер смог сказать лишь, что решение остаётся за саудовцами.

«Полагаю, что, конечно, есть понимание того, что Саудовская Аравия —

все страны — производители и экспортёры нефти — заинтересованы в том, чтобы глобальная экономика не пострадала от нынешних скачков, чтобы не было такой инфляции, как в 1970-х годах, не было стагфляции», — заявил Джонсон, добавив, что беседа с саудовским лидером была «продуктивной».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что им удалось достичь соглашения, премьер отметил: «Я думаю, что об этом нужно говорить с саудовцами, но мне кажется, что сложилось понимание необходимости обеспечения стабильности на мировых рынках нефти и газа и необходимости избежать пагубных скачков цен».

Как напоминает The Independent, Джонсон подвергся критике за встречу с кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом всего через несколько дней после того, как Саудовская Аравия объявила о казни 81 человека. В частности, заместитель лидера Лейбористкой партии Анджела Рейнер обвинила премьера в том, что он «умоляет» одного диктатора выручить его после того, как другой сорвал его энергетические планы.

Между тем критика главы британского правительства лишь усилилась, после того как стало известно, что во время пребывания Джонсона в Саудовской Аравии в стране были казнены ещё три человека. В британском благотворительной организации Reprieve это назвали провокацией, призванной продемонстрировать всему миру «власть и безнаказанность кронпринца».

«Отправившись на встречу с Мухаммедом бен Сальманом вскоре после массовой казни, Борис Джонсон ясно дал понять, что в обмен на нефть Великобритания будет терпеть даже самые грубые нарушения прав человека», — приводит издание слова главы фонда Майи Фоа.

Впрочем, как пишет The Independent, сам премьер-министр заявил, что в ходе визита поднял вопрос о правах человека, подчеркнув, что «в Саудовской Аравии всё меняется» и он продолжит сотрудничество с королевством.

«Мне кажется, вы также видите, что, несмотря на сегодняшние новости, ситуация в Саудовской Аравии меняется. Мы хотим, чтобы они продолжали меняться. И именно поэтому мы видим ценность во взаимодействии с Саудовской Аравией и видим ценность в партнёрстве», — отметил Джонсон.