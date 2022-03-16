Sky News: Джонсон прибыл в Персидский залив в попытке покончить с «зависимостью» Запада от российских энергоресурсов

Британский премьер Борис Джонсон проведёт переговоры с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии в надежде убедить страны увеличить добычу нефти и газа, чтобы лишить Россию доходов от ископаемого топлива, сообщает Sky News. Впрочем, британские парламентарии и правозащитники обрушились с критикой на Джонсона, опасаясь того, что западные страны могут оказаться в ещё большей зависимости от государств, лидеров которых обвиняют в нарушении прав человека.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начал своё турне по странам Персидского залива в рамках попыток положить конец «зависимости» Запада от российских нефти и газа, сообщает Sky News.

В ходе турне британский премьер проведёт переговоры с лидерами Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов в попытке лишить Москву доходов от ископаемого топлива, надеясь для этого создать «максимально широкую коалицию». Так, в среду Джонсон встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Заидом в Абу-Даби, а затем отправится в Эр-Рияд для переговоров с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

Как отмечается на сайте телеканала, премьер-министр намерен использовать визит в Персидский залив, чтобы попытаться убедить страны региона увеличить добычу нефти и газа.

«Когда мы смотрим на зависимость Запада от углеводородов президента Путина, от нефти и газа Путина, мы можем увидеть, какой ошибкой это было, потому что он смог шантажировать Запад и держать западные экономики в заложниках. Нам нужна независимость», — заявил Джонсон, выступая перед журналистами в отеле Emirates Palace в Абу-Даби.

Это позволит западным странам сократить объём поставок энергоресурсов из России и нанесёт дополнительный финансовый удар по Москве. По словам Джонсона, на следующей неделе британское правительство изложит энергетическую стратегию, которая позволит совершить «огромный скачок вперёд в области возобновляемых источников энергии», а также более эффективно использовать британские углеводороды и поставки ископаемого топлива не из России.

В заявлении, распространённом канцелярией премьера во вторник вечером накануне визита, сказано, что Великобритания работает над формированием международной коалиции, чтобы «справиться с новой реальностью» и «отвыкнуть от российских углеводородов».

«Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты являются ключевыми международными партнёрами в этих усилиях. Мы будем сотрудничать с ними для обеспечения региональной безопасности, осуществления гуманитарных задач и долгосрочной стабилизации мировых энергетических рынков», — гласит заявление.

Впрочем, британские парламентарии и правозащитники высказали опасения, что, пытаясь сократить зависимость Запада от российских энергоносителей, Великобритания и другие западные страны могут оказаться в ещё большей зависимости от других государств, лидеров которых обвиняют в нарушении прав человека.

В частности, Джонсона раскритиковали за визит в Саудовскую Аравию, где всего несколько дней назад казнили 81 человека. Кроме того, по данным западной разведки, наследный принц страны лично одобрил план похищения или убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Чуть более трёх лет назад британский премьер назвал убийство журналиста «варварским актом».

«То, что премьер-министр едет в Саудовскую Аравию добиваться увеличения добычи нефти, несмотря на ужасающую историю нарушения режимом прав человека, является признаком нашей уязвимости и энергетической незащищённости как страны», — приводит Sky News слова бывшего лидера Лейбористской партии Эда Милибэнда.

Тем не менее в среду Джонсон выступил в защиту попыток наладить более тесные связи с Саудовской Аравией. «Я поднимал все эти вопросы много-много раз... с тех пор, как я был министром иностранных дел и после этого. И я подниму их сегодня снова. Но мы поддерживаем давние, давние отношения с этой частью мира», — заявил глава правительства, отвечая на вопрос о сотрудничестве с режимом, «имеющим столь сомнительную репутацию в области прав человека».

По словам представителей Даунинг-стрит, премьер-министр воспользуется визитом, чтобы обсудить с лидерами стран Персидского залива свои усилия по повышению энергетической безопасности и снижению волатильности цен на энергоносители и продукты питания. Кроме того, переговоры будут посвящены вопросам региональной безопасности и гуманитарной помощи после начала российской спецоперации на Украине, а также важности совместной работы для усиления дипломатического и экономического давления на президента России Владимира Путина.