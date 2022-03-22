Independent: полный отказ ЕС от российских энергоносителей лишит экономику Великобритании более £70 млрд

На заседании кабинета министров Великобритании министр финансов Риши Сунак предупредил, что отказ ЕС от российских нефти и газа приведёт к рецессии как во всех европейских странах, так и в Соединённом Королевстве, пишет The Independent. Так, по оценке Сунака, подобное решение Брюсселя грозит Лондону потерей до £75 млрд.

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак в частном порядке предупредил британское правительство, что страна понесёт экономические убытки в размере более £70 млрд и столкнётся с рецессией, в случае если Европа немедленно запретит импорт российских энергоносителей, сообщает The Independent.

Как стало известно изданию, на фоне призывов премьер-министра Бориса Джонсона к союзникам по ЕС присоединиться к бойкоту экспорта нефти — и, возможно, газа — из России, канцлер опасается разрушительных последствий такого бойкота для экономики Великобритании.

По данным анонимного источника, знакомого с ходом обсуждения, на заседании кабинета министров Сунак предупредил коллег, что отказ Евросоюза от импорта российских энергоносителей «сразу же» лишит экономику Великобритании до £75 млрд, что эквивалентно примерно 3% ВВП страны. Это, в свою очередь, приведёт Соединённое Королевство к рецессии в 2022 году, тогда как британцы уже столкнулись с самым тяжёлым за последние десятилетия ростом стоимости жизни, вызванным растущей инфляцией и резким увеличением цен на топливо и продукты питания.

The Independent отмечает, что это указывает на коллективную зависимость Европы от России в вопросах энергоснабжения, а также на «некоторое облегчение» в Великобритании от того, что ЕС не накладывает эмбарго, несмотря на призывы Джонсона к странам покончить с «зависимостью» от российских нефти и газа.

Впрочем, давление на ЕС с целью полностью отказаться от энергоносителей из России оказывают не только в Лондоне. Так, более 100 евродепутатов подписали письмо с призывом к Брюсселю немедленно ввести запрет. При этом, по оценке Сунака, это приведёт к рецессии во всех европейских странах.

Как напоминает издание, на прошлой неделе Великобритания объявила, что прекратит импорт российской нефти к концу года, а также «изучит варианты» прекращения импорта газа. Ещё дальше пошли США, объявив о запрете на поставки нефти и газа, чтобы, как заявил американский лидер Джо Байден, нанести «ещё один мощный удар» по военным возможностям президента России Владимира Путина на Украине.

В свою очередь, в ЕС объявили о том, что планируют сократить потребление природного газа из России на две трети в этом году и стремятся к полному отказу от сотрудничества с крупнейшим поставщиком энергоресурсов до 2030 года. Эта задача для ЕС значительно сложнее, нежели для Великобритании. Блок зависит на 40% от российских поставок газа и примерно на четверть от поставок нефти, по сравнению с 4% и 8% в Великобритании соответственно.

Германия уже приостановила процесс утверждения газопровода «Северный поток — 2», который призван удвоить поток российского газа. Однако, по оценке Европейского центрального банка, сокращение поставок газа из России на 10% приведёт к снижению ВВП еврозоны на 0,7% или даже больше.

Источник The Independent в Министерстве финансов Великобритании отметил, что ведомство продолжает корректировать свой подход, следя за тем, как российская спецоперация на Украине влияет «на стоимость жизни» в Соединённом Королевстве.