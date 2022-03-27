FP: события на Украине показали несостоятельность идеи о создании армии ЕС

В то время как страны под эгидой НАТО оперативно отреагировали на конфликт на Украине, ряд европейских держав по-прежнему наивно грезят о создании единой армии ЕС, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, НАТО показывает куда большую эффективность, чем армия ЕС, поскольку блок полагается на отдельные при каждой ситуации национальные правительства, а также признаёт реальность, в которой защитой Европы во многом заведуют США.

С момента ввода российский войск на Украину прошёл месяц, и европейские страны приступили к действиям в сфере обороны. Учитывая, что последний конфликт подобных масштабов в Европе отгремел 77 лет назад, правительства активно наращивают военные расходы, повышают боеготовность армий и отправляют войска на восточную границу НАТО. Однако всем этим действиям будет не хватать чёткой стратегии до тех пор, пока европейские правительства будут оставаться во власти своих наивных представлений о ЕС как о военной державе, пишет Foreign Policy.

Особенно активные усилия для захвата контроля над оборонительной политикой Европы предпринимает Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «мозг НАТО мёртв» — и поэтому его полномочия, по его мысли, надо передать ЕС. Бюрократы же в Брюсселе используют «геополитическое пробуждение» Европы в качестве предлога для дальнейшей централизации политики безопасности с целью в конечном итоге создать армию ЕС, которой будет управлять Европейский совет путём голосования по принципу квалифицированного большинства.

Этот план должен основываться на ряде недавних инициатив ЕС вроде создания Европейского фонда обороны и различных не слишком масштабных проектов в военной сфере. Сторонники так называемого Европейского оборонительного союза утверждают, что такой подход позволит членам ЕС объединить их собственные возможности, преодолеть неэффективное дублирование систем и достичь удешевления военных закупок за счёт массовых заказов. При этом, по их мнению, такой пакт защитит Европу в том случае, если в США к власти придёт недружественно настроенный президент или президент-изоляционист.

То, насколько пусты амбиции ЕС, стало очевидно несколько недель назад на саммите Европейского совета, который проходил в Версале. Сидя в роскошной дворцовой Зеркальной галерее, европейские лидеры, возможно, думали о том, сколько плохих решений здесь было принято, причём не в последнюю очередь из-за навязывания ущербного по своей сути мирного договора проигравшим по итогам Первой мировой войны державам. Однако вместо этого они провозгласили Версальскую декларацию, в которой повторили банальности о стратегической автономии и европейском суверенитете.

Между тем контраст между грандиозными заявлениями и невзрачными целями не мог быть более явным: в «Стратегическом компасе» ЕС говорилось, что к 2025 году Брюссель планирует поставить под ружьё для защиты Европы 5 тыс. человек. Единственное, что оправдывает этот документ, так это то, что он во многом повторяет свои более ранние версии, принятые до 24 февраля 2022 года.

«Европейским лидерам следует отказаться от этих схем, переориентироваться на большую стратегию и подумать о том, как наилучшим образом следует обеспечить безопасность континента от реальных и конкретных угроз. И добиться этого можно только в том случае, если европейцы воспользуются своими существующими стратегическими партнёрскими отношениями и сохранят национальный суверенитет в области обороны», — считает Foreign Policy.