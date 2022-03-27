FP: события на Украине показали несостоятельность идеи о создании армии ЕС

В то время как страны под эгидой НАТО оперативно отреагировали на конфликт на Украине, ряд европейских держав по-прежнему наивно грезят о создании единой армии ЕС, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, НАТО показывает куда большую эффективность, чем армия ЕС, поскольку блок полагается на отдельные при каждой ситуации национальные правительства, а также признаёт реальность, в которой защитой Европы во многом заведуют США.
С момента ввода российский войск на Украину прошёл месяц, и европейские страны приступили к действиям в сфере обороны. Учитывая, что последний конфликт подобных масштабов в Европе отгремел 77 лет назад, правительства активно наращивают военные расходы, повышают боеготовность армий и отправляют войска на восточную границу НАТО. Однако всем этим действиям будет не хватать чёткой стратегии до тех пор, пока европейские правительства будут оставаться во власти своих наивных представлений о ЕС как о военной державе, пишет Foreign Policy.
Особенно активные усилия для захвата контроля над оборонительной политикой Европы предпринимает Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что «мозг НАТО мёртв» — и поэтому его полномочия, по его мысли, надо передать ЕС. Бюрократы же в Брюсселе используют «геополитическое пробуждение» Европы в качестве предлога для дальнейшей централизации политики безопасности с целью в конечном итоге создать армию ЕС, которой будет управлять Европейский совет путём голосования по принципу квалифицированного большинства.
Этот план должен основываться на ряде недавних инициатив ЕС вроде создания Европейского фонда обороны и различных не слишком масштабных проектов в военной сфере. Сторонники так называемого Европейского оборонительного союза утверждают, что такой подход позволит членам ЕС объединить их собственные возможности, преодолеть неэффективное дублирование систем и достичь удешевления военных закупок за счёт массовых заказов. При этом, по их мнению, такой пакт защитит Европу в том случае, если в США к власти придёт недружественно настроенный президент или президент-изоляционист.
То, насколько пусты амбиции ЕС, стало очевидно несколько недель назад на саммите Европейского совета, который проходил в Версале. Сидя в роскошной дворцовой Зеркальной галерее, европейские лидеры, возможно, думали о том, сколько плохих решений здесь было принято, причём не в последнюю очередь из-за навязывания ущербного по своей сути мирного договора проигравшим по итогам Первой мировой войны державам. Однако вместо этого они провозгласили Версальскую декларацию, в которой повторили банальности о стратегической автономии и европейском суверенитете.
Между тем контраст между грандиозными заявлениями и невзрачными целями не мог быть более явным: в «Стратегическом компасе» ЕС говорилось, что к 2025 году Брюссель планирует поставить под ружьё для защиты Европы 5 тыс. человек. Единственное, что оправдывает этот документ, так это то, что он во многом повторяет свои более ранние версии, принятые до 24 февраля 2022 года.
«Европейским лидерам следует отказаться от этих схем, переориентироваться на большую стратегию и подумать о том, как наилучшим образом следует обеспечить безопасность континента от реальных и конкретных угроз. И добиться этого можно только в том случае, если европейцы воспользуются своими существующими стратегическими партнёрскими отношениями и сохранят национальный суверенитет в области обороны», — считает Foreign Policy.
Во-первых, члены ЕС будут по-прежнему зависеть от США и Великобритании в плане обеспечения безопасности на континенте. Ведь в последнее время именно Вашингтон и Лондон предоставляли костяк дополнительного контингента для прикрытия восточного фланга Европейского союза, обеспечивали поставками оружия Украину и собирали разведданные о действиях России. Главным защитником Европы станут именно союзники и партнёры по НАТО в рамках привычных структур, а не неопытный ЕС, который порой напрямую подрывает альянс. Следовать любому другому плану — значит в лучшем случае выдавать желаемое за действительное, а в худшем — пребывать в плену опасных и наивных иллюзий.
Во-вторых, безопасность Европы будет зависеть от решений национальных правительств, а не федеральных органов ЕС. Доказательством тому служит решение Германии выделить около $112 млрд на инвестиции в оборону, а также поставки оружия Украине со стороны членов ЕС. При этом хотя Еврокомиссия и пообещала предоставить Украине военную помощь в размере $550 млн, фактически поставки осуществлять будут национальные правительства, исходя из своих возможностей. Более того, окончательное решение отправить солдат на войну — где они будут гибнуть — может принять только правительство, которое несёт ответственность перед своим народом. По мнению журнала, было бы глупо полагать, что такое трудное решение может принять Брюссель.
Кроме того, странно было бы думать, что федеральная оборонительная политика ЕС позволит более эффективно наращивать расходы, осуществлять закупки и концентрировать ресурсы, чем уже существующие структуры, включая НАТО. Во время холодной войны Европа увеличила свои траты на оборону почти в три раза без какой-либо централизации на наднациональном уровне, так как чувствовала угрозу своей безопасности.
Парадокс в том, что попытки федерализации оборонной политики в последние три десятилетия, по всей видимости, ускорили процесс сокращения расходов Европы на оборону, так как национальные правительства почувствовали, что могут переложить это дело на плечи ЕС. По сути, одним из ключевых аргументов Брюсселя в пользу централизации обороны ЕС была экономия средств, в то время как стратегические соображения не играли в спорах о безопасности ЕС почти никакой роли. Более того, деятельность Европейского оборонного фонда, который продвигает оборонительное сотрудничество между членами ЕС, может привести к ухудшению эффективности производства.
Правила фонда имеют ярко выраженный политический окрас; при этом они требуют распределения расходов между различными странами и компаниями таким образом, что военные соображения далеко не всегда принимаются во внимание. Как бы то ни было, его ничтожные размеры — финансирование в размере примерно $1 млрд в год — не окажут большого влияния на безопасность Европы. Любые проблемы, связанные с дублированием производства и экономией за счёт массовости, а также закупками передовой техники, вполне могут решаться коалициями национальных правительств в рамках НАТО.
Ввод российских войск на Украину показал, что Запад готов действовать. Однако эти действия зачастую противоречили тезису о ЕС как о геополитическом игроке в сфере обороны. Всего за 25 дней союзники и партнёры НАТО начали поставки военной техники и снаряжения Украине. При этом все эти шаги согласовывались в рамках НАТО или же национальных правительств. «Эта коллективная система обороны — во главе с США — сработала со всей той оперативностью, которая необходима во время кризиса», — отмечает журнал.
Рассмотрим же сценарий, при котором оборонительная политика велась бы Европейским союзом на централизованной основе, предлагает Foreign Policy. Сколько заседаний Совета ЕС по иностранным делам потребовалось бы для принятия тех же решений по вооружению Украины? Смогут ли прокремлёвски настроенные члены вроде Венгрии им помешать? Согласятся ли страны, чтобы их позицию игнорировали, если того захочет большинство? Почувствуют ли европейские граждане себя в большей безопасности при такой альтернативной структуре принятия решений?
Главная причина, почему НАТО по-прежнему эффективно, заключается в том, что блок, в отличие от ЕС, не стремится к централизации и федерализации оборонной политики. НАТО — это всего лишь площадка для обсуждения и координации действий, которая подчиняется решениям национальных правительств и служит базой для сколачивания коалиций различного состава. Главное здесь не площадка, а представленные на ней игроки.
Ни один из грандиозных планов по созданию европейской армии не должен отвлекать от той мысли, что европейцам следует куда больше инвестировать в свой собственный национальный военный потенциал. Им нужно сколачивать эффективные команды, а не надеяться на ЕС и принятые в его рамках наднациональные решения. При этом Европа располагает мощнейшим экономическим и технологическим потенциалом, который позволяет значительно укрепить оборонительный потенциал, особенно сейчас, на фоне событий на Украине.
Европа не может справиться с этим вызовом в одиночку — точно так же, как и США не смогут самостоятельно справиться с вызовами со стороны России и Китая. Европа и США нужны друг в другу, как и другие демократические страны по всему миру. Более того, подобное сотрудничество уже идёт: Австралия стала одним из первых партнёров НАТО, который предложил военную помощь Украине, а Япония готова принимать украинских беженцев. При этом и Канберра, и Токио поддержали санкции против России.
Даже если будущая администрация США будет не слишком охотно защищать Европу, федерализация обороны ЕС также неспособна каким-то волшебным образом решить эту проблему. Единственное реалистичное решение состоит в том, чтобы постоянно укреплять общую безопасность и безопасность отдельных стран, а также отвечать на вызовы сообща. Централизация и варианты наднационального уровня — это мираж.
«Ввод российских войск на Украину подчеркнул, что державы, не входящие в ЕС — прежде всего США и Великобритания, — на самом деле остаются европейскими игроками и гарантами безопасности первого порядка. События на Украине также продемонстрировали важность того, чтобы национальные правительства отвечали на вызовы коллективной обороны. Если признать эту основополагающую реальность, то под европейскую безопасность будет заложен куда более устойчивый фундамент по сравнению с сумбурным мышлением последних лет», — подводит итог журнал.