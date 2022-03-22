Das Erste: ЕС создаст специальные войска, следуя новому «стратегическому компасу», — но не сразу

На саммите министров иностранных дел и обороны ЕС было принято решение следовать обновлённой концепции «Стратегический компас», инициированной в Германии ещё два года назад, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Так, к 2025 году планируется создать новое военное подразделение ЕС, которое будет насчитывать до 5 тыс. солдат. Кроме того, Европа выделит ещё €500 млн для отправки вооружений на Украину.

В ЕС приезжает всё больше беженцев с Украины, что делает необходимым наличие воздушного транспорта, считает министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, её предложение о создании пунктов приёма беженцев на восточной границе ЕС, откуда они смогут отправиться дальше, получило большую поддержку после обсуждения с коллегами.

«Мы начнём первые полёты ближе к концу недели, чтобы люди могли вылететь. Аналогичным образом, идея других центров заключается в том, что мы будем распределять людей непосредственно из городов и стран, которые особенно активно принимали беженцев», — пояснила Бербок. По её расчётам, в ближайшие недели с Украины прибудут от 8 до 10 млн беженцев, и заниматься их дальнейшим распределением и размещением — задача государственного уровня.

Также министры иностранных дел ЕС достигли согласия по вопросу о поставках оружия. Для этого планируется выделить ещё €500 млн вдобавок к предыдущему пакету помощи на ту же сумму. Это позволит оплатить оружие из запасов стран-участниц, а также совершить новые закупки. Германия финансирует около 26% поставок оружия, отмечает немецкий телеканал.

Особую позицию представила Литва. Балтийская страна пошла дальше всех в ЕС с требованиями военных последствий. Президент России Владимир Путин уже давно перешёл красную черту, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. По его призывам, необходимо прямо сейчас рассмотреть полный запрет на импорт российской нефти. «Мы не должны отказываться от введения санкций и помощи Украине. И мы должны очень серьёзно отнестись к заявке Украины на вступление в ЕС», — заявил он. Тем не менее, большинство стран-членов отвергают идею предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, подчёркивает Das Erste.

Как сообщает немецкий телеканал, во второй половине дня к встрече присоединились министры обороны стран Евросоюза. Они решили создать собственные силы военного реагирования, которые должны быть приведены в состояние готовности не позднее 2025 года и насчитывать до 5 тыс. военнослужащих.

При этом с неожиданным заявлением выступила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт: она сказала, что на начальном этапе Германия предоставит ядро запланированных сил быстрого реагирования на один год в 2025 году. «Это наше предложение, потому что важно послать этот сигнал: мы стоим друг за друга», — подчеркнула Ламбрехт.

Как поясняет Das Erste, военное подразделение, насчитывающее около 5 тыс. военных, является частью новой стратегии безопасности ЕС. Она была запланирована ещё до начала спецоперации России на Украине. Европейцы хотят в будущем лучше координировать свою военную политику в рамках НАТО, но они также намерены стать более независимыми от крупнейшего члена НАТО — США.

«Стратегический компас» — так называется проект, инициированный ещё министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, — был обновлён в связи с событиями на Украине. Однако концепция вступит в силу только в среднесрочной перспективе, подчёркивает немецкий телеканал.