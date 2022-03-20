Le Figaro: Норвегия выделит дополнительные деньги на защиту от «непредсказуемой» России

Власти Норвегии решили выделить дополнительные средства на укрепление обороны страны. Как приводит Le Figaro слова министра обороны Норвегии, они считают, что соседняя Россия стала менее предсказуемой и более опасной.
Власти Норвегии объявили, что в этом году дополнительные 3 млрд крон (€308 млн) будут направлены на укрепление военного присутствия за Северным полярным кругом у российских границ, пишет Le Figaro.
«Хотя нападение России на Норвегию маловероятно, нам нужно осознать, что наш сосед на востоке стал более опасным и менее предсказуемым», — заявил министр обороны Норвегии. Поэтому на выделенную сумму Норвегия будет наращивать военно-морское присутствие на севере, активизирует учения действующей армии и резервного состава, увеличит запасы боеприпасов, топлива и другого важного снаряжения, улучшит площадки для приёма сил стран-союзников и укрепит силы кибербезопасности и разведки.
У Норвегии с Россией граница в Арктике протяжённостью 196 км по земле, а также большая граница по Баренцеву морю. «Мы должны увеличить наше присутствие на Дальнем Севере», — заявил министр обороны Норвегии. По его словам, у России большие интересы в этом районе и в плане безопасности, и в плане экономики.
Сейчас Норвегия проводит масштабные военно-морские, воздушные и наземные учения при участии порядка 30 тыс. солдат из 27 стран, членов и партнёров НАТО. Цель учений под названием «Холодный ответ — 2022» — проверить способность Норвегии принять помощь со стороны союзников в случае внешней агрессии. А силы союзников на этих учениях могут приобрести опыт ведения боёв в условиях сильного холода, отмечает Le Figaro.
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