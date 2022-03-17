Heute: «живым оттуда никто не выберется» — немецкий доброволец о судьбе иностранного легиона на Украине

У большинства иностранных бойцов, приезжающих сражаться на стороне Киева, нет опыта боевых действий, рассказал в интервью Heute бывший немецкий солдат Петер, который также отправился на Украину в качестве добровольца. И их потом отправляют на фронт, чтобы «принести в жертву как пушечное мясо». К тому же на стороне украинских властей сражаются ребята моложе 20 лет, отметил экс-военнослужащий бундесвера: «Это закончится катастрофой».

На Украину в качестве добровольцев уехали воевать граждане Австрии и Германии, сообщает Heute. Они входят в так называемый иностранный легион. В нём состоял и бывший военнослужащий бундесвера по имени Петер. В его подразделении находилось от 800 до 1000 выходцев из других стран, рассказал он в интервью австрийскому изданию.

«У большинства частей, которые укомплектовывает сам легион, нет никакого опыта. Они совершенно не понимают, что их там ждёт», — рассказал он о ситуации на Украине. Россия нанесла ракетный удар по военной базе вблизи польской границы, где он находился. В результате объект был практически полностью уничтожен. Координация действий была нарушена, а наёмников решили отправить на фронт, объяснил Петер: «И, по его мнению, нужно что-то делать, потому что все они умрут, живым оттуда никто не выберется».

Он также подверг сомнению официальную информацию о 35 погибших в результате ракетного удара, продолжает Heute. По его словам, возможно, речь идёт о гражданах Украины, но среди иностранных бойцов жертв гораздо больше. Бывший солдат сообщает, что один из снарядов попал прямо в соседнее со складом здание, где на тот момент находилось как минимум 100 солдат, и никто из них не выбрался из-под завалов.

По его словам, в боевых действиях на Украине также участвуют молодые ребята, моложе 20 лет, у которых нет никакого боевого опыта. «Это закончится катастрофой», — убеждён Петер, который считает, что украинские власти не в курсе происходящего и их надо «встряхнуть», чтобы они забрали подростков домой. Он уверен, что Украина — не страна третьего мира, где нужны дети-солдаты. Сам Петер считал, что на стороне Киева стоило сражаться: «Но не для того, чтобы тебя принесли в жертву как пушечное мясо». По его словам, такая же судьба постигнет и добровольцев из Австрии.