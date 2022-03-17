Шампанское, дорогие машины и не только — Daily Mail ознакомилась с запретным списком товаров ЕС для России на 29 листах

Евросоюз принял решение дополнительно запретить экспорт в Россию целого ряда товаров, включая шампанское, дорогие автомобили, модную одежду, электронику и спортивный инвентарь. Всё это и многое другое перечисляется в 29-страничном списке, который был опубликован в официальном издании ЕС. Одновременно Великобритания также активизировала борьбу против Москвы на экономическом фронте и ввела новые налоги на российскую продукцию, включая водку, сообщает Daily Mail.

В рамках пакета новых санкций ЕС запрещает экспорт в Россию шампанского, дорогих лимузинов, модной одежды, дорогой электроники, спортивного инвентаря и других предметов роскоши, полный список которых на 29 страницах был опубликован в официальном издании Евросоюза. Одновременно Великобритания усиливает экономическую борьбу против правительства Владимира Путина и повышает налоги на российскую продукцию, включая водку, пишет Daily Mail.



Министерство международной торговли сообщило, что сборы и пошлины на поставляемые из России алкогольные напитки, меха, белую рыбу и множество других товаров будут увеличены на 35%. Кроме того, повышенный налог также вводится на торговлю металлами, включая железо, сталь, медь и серебро, а также на поставки зерновых, техники и оборудования.



В свою очередь, решение Евросоюза заблокировать экспорт различных предметов роскоши в Россию должно привести к прекращению продажи там европейских автомобилей класса люкс, таких как Rolls-Royce, а также дизайнерской одежды и предметов искусства, поясняется в статье. Также запрещаются инвестиции, оказание поддержки российскому энергетическому сектору и импорт из России готовой стали.



Рейтинговым агентствам при этом запретили оценивать в рамках своих рейтингов российские учреждения и компании. Опубликованный пакет новых санкций ЕС содержит новый список из 15 россиян, включая известного олигарха Романа Абрамовича, и девяти российских ведущих компаний в авиационной, военной, судостроительной и машиностроительной отраслях, сообщает Daily Mail.



Как пояснил журналистам один из представителей ЕС на условиях анонимности, запрет на экспорт предметов роскоши в Россию направлен против интересов олигархов, однако не должен нанести ущерб рядовым россиянам, которые покупают обычную более дешёвую технику и автомобили. По его словам, ранее общий объём продажи предметов роскоши из ЕС в Россию составлял до €3,5 млрд в год.



Однако теперь лидеры стран G7 заявили, что введут «карательные» торговые тарифы, чтобы ещё больше изолировать Москву от мировой экономики. В результате российская водка может вскоре исчезнуть из британских супермаркетов вместе с более дорогими брендами после введения 35%-го налога на поставки товаров из России, предупреждает Daily Mail.



В этот перечень также входит железо, сталь, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, бумага и картон, стекло и стеклянная посуда. А кроме того, удобрения, древесина, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, различные напитки, включая водку, белая рыба (такая, как треска и пикша), семена масличных культур, меховые шкуры и искусственный мех, произведения искусства, антиквариат, оборудование, корабли и некоторые другие товары, сообщается в статье.



Кроме того, в списке введённых Великобританией персональных санкций уже насчитывается около 370 россиян, более 50 олигархов и членов их семей, а также политиков, в том числе премьер-министра России Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу и бывшего президента Дмитрия Медведева.



Группа богатых стран Запада также объявила, что намерена лишить Россию статуса «наибольшего благоприятствования» в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы «наказать Путина» за спецоперацию на Украине и отрезать для Москвы источники финансирования. Министр международной торговли Великобритании Анн-Мари Тревельян заявила, что эти меры призваны лишить Кремль дополнительных ресурсов для продолжения военной операции.



Из-за новых ограничений Евросоюза запрет на экспорт будет распространяться на автомобили, которые стоят более €50 тыс. А также на различную электронику, включая бытовую технику стоимостью более €750, камеры и звукозаписывающее оборудование от €1000 и музыкальные инструменты дороже €1500.



Кроме того, запрещается экспорт в Россию произведений искусства, антиквариата, часов, ювелирных изделий, включая бриллианты и жемчуг, изделий из хрусталя, фарфоровой посуды и драгоценных столовых приборов, а также модной одежды и дорогого спортивного инвентаря, такого как лыжные ботинки и сёдла для верховой езды.



Неназванный представитель ЕС заявил в беседе с журналистами, что аналогичные запреты на экспорт уже были введены ранее против «ряда стран-изгоев, таких как Северная Корея». По его словам, эти меры нацелены против российской элиты, которая поддерживает действия Кремля и до сих пор имеет финансовые ресурсы, чтобы потреблять европейские предметы роскоши.