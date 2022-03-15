Le Figaro: Евросоюз вводит новый пакет антироссийских санкций из-за Украины

Страны ЕС приняли ряд новых ограничений, направленных на дестабилизацию российской экономики из-за спецоперации на Украине, пишет Le Figaro. Санкции коснутся экспорта стали, импорта люксовых товаров, а также запретят крупнейшим нефтедобывающим предприятиям России использовать европейские фонды для своих будущих проектов.

В понедельник по итогам Версальского саммита и принятых в Вашингтоне решений Евросоюз ввёл новый пакет санкций против России, сообщает Le Figaro. Их полный перечень появится в официальном журнале ЕС позже во вторник, после формального соглашения стран-членов.

Как рассказывает издание, на этот раз в зоне особого внимания оказалось свыше десятка русских олигархов, в том числе Роман Абрамович, которого уже внесли в чёрный список Канада и Великобритания. По данным Bloomberg, под санкции также попадут управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян и глава Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

Помимо этого, дополнительные ограничения коснутся экспорта российской стали, а также импорта люксовых европейских продуктов — машин, брендовой одежды, украшений и часов, — которые полюбились олигархам и их близким. Не заходя так же далеко, как США, где запретили импорт российской нефти, ЕС должен тем не менее объявить о санкциях против трёх крупнейших нефтедобывающих компаний в России: «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти». Этим предприятиям больше не позволят использовать фонды ЕС для финансирования новых проектов по разработке и нефтедобыче. Кроме того, европейцам теперь запрещено передавать России свои технологии. Наконец, как и США, Евросоюз намерен лишить Россию льготы по ВТО, чтобы поднять таможенные пошлины на все российские товары.

Французская газета предполагает, что последовательные санкции со стороны Запада сильно ударили по российской экономике, а заморозка международных резервов Центробанка России лишит страну доступа примерно к $300 млрд, что составляет около половины её оборонного бюджета. Утром в понедельник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что широкомасштабные ограничения эффективны и приведут к снижению российского ВВП примерно на 8% и девальвации рубля на 30%, а также к полному развалу финансовой системы России.

Запад не собирается останавливаться на этом, однако пока речь не идёт об эмбарго на российские нефть и газ, которого опасаются особенно зависимые от них страны во главе с Венгрией и Германией. При этом антироссийские санкции и в большей степени украинский конфликт негативно скажутся на экономике европейских стран. Согласно подсчётам Жана Пизани-Ферри, профессора экономики Института политических исследований и сотрудника аналитического центра Bruegel, в этом году страны — члены ЕС потратят €175 млрд (1,25% европейского ВВП) на смягчение последствий украинского кризиса — в частности, резкого роста цен на энергоносители и сырьё, а также на обустройство беженцев. Эти вопросы будут обсуждаться в Брюсселе во вторник на встрече министров финансов стран Евросоюза, пишет Le Figaro.