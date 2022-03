DT: прекращение поставок гранулированной древесины из России усугубляет британский топливный кризис

Прекращение поставок гранулированной древесины из России в связи с новыми санкциями приведёт к резкому скачку цен за отопление для владельцев домов и организаций, которые используют это топливо. Теперь британские импортёры пытаются в срочном порядке отыскать альтернативные источники. Однако учитывая, что и цены на газ за последние полгода тоже резко подскочили, увеличившись примерно в пять раз, Великобританию неизбежно ожидает нарастающий энергетический кризис, предупреждает The Daily Telegraph.

Россия до недавнего времени служила для Великобритании крупным поставщиком гранулированной древесины, которая используется для отопления. Однако теперь британские импортёры пытаются в срочном порядке отыскать альтернативные источники поставок древесных гранул, которые используются для отопления многих жилых домов и учреждений в стране, сообщает The Daily Telegraph.



Прекращение поставок гранулированной древесины из России на фоне новых санкций означает резкое увеличение цен за отопление для владельцев отопительных котлов, работающих на биомассе, поясняется в статье. При этом за последние годы тысячи домовладельцев и бизнесменов в стране успели перейти благодаря программе правительственной поддержки на отопительные системы, в которых используется гранулированная древесина.



Цены на такое топливо в Великобритании уже увеличились на 25—40% и достигли ₤385 за тонну, аналогично росту цен в Европе. Коммунальщики вынуждены теперь искать другие источники поставок из-за отсутствия российского топлива. Как рассказал в интервью The Daily Telegraph Марк Лебус, возглавляющий торговую организацию UK Pellet Council, сейчас в срочном порядке разрабатываются альтернативные меры по реструктуризации международной системы поставок, чтобы обеспечить бесперебойную поставку биомассы из гранулированной древесины британским потребителям.



Поскольку древесные топливные гранулы теперь не будут импортироваться и закупаться у российских производителей, это отразится и на поставках во всём мире, а не только в Великобритании, учитывая огромные объёмы предыдущего экспорта из России, пояснил Лебус: «Последствия ощутят и другие страны, которые сейчас борются за лучшую продукцию одних и тех же поставщиков».



Поскольку сейчас против России действуют британские и международные санкции и ограничения, общий объём европейского производства из-за этого может сократиться на 12—15%, предупреждают эксперты. Поэтому возможно кратковременное повышение цен из-за сложившейся ситуации и усиления конкуренции между странами.



Большинство домов в Великобритании при этом всё ещё отапливаются газовыми котлами. Однако и цены на газ за последние полгода тоже резко подскочили, увеличившись примерно в пять раз, сообщает The Daily Telegraph. Аналитики прогнозируют, что уже в следующем месяце счета за электричество и газ для британцев вырастут более чем на 50%, поскольку «тарифный потолок» в среднем увеличится до ₤1971.



Лебус также рассказал, что британское правительство будет стараться наладить внутреннее производство древесных гранул для отопления, чтобы снизить зависимость от импорта и создать новые рабочие места, пытаясь тем самым смягчить негативное влияние кризиса. «Великобритания не сможет обеспечить необходимое количество топлива, поэтому нам придётся импортировать значительные объёмы, и мы неизбежно окажемся вовлечёнными в усиливающийся энергетический кризис», — предупредил эксперт в интервью The Daily Telegraph.