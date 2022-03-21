Euronews: Албания до конца 2023 года откроет первую стратегическую авиабазу НАТО на Балканах

Власти Албании начали модернизацию бывшего советского военного аэродрома под городом Кучова (который раньше назывался в честь Сталина), чтобы разместить там первую на Балканах стратегическую авиабазу НАТО. Её планируется использовать для логистической поддержки сил альянса и для проведения учений, передаёт Euronews. НАТО и Албания выделили на этот проект, который планируется завершить до конца следующего года, по €50 млн.
Бывшая советская авиабаза Кучова на юге Албании вот-вот станет первым тактическим центром НАТО на Балканах. Работы по её модернизации начались в январе, на фоне роста напряжённости на российско-украинской границе и переговоров альянса с Москвой.
Ветераны ВВС рассказывают о важной роли, которую играл этот аэродром в противостоянии СССР и НАТО.
ВИКТОР ВАНГЪЕЛИ, ветеран ВВС: Частота полётов в те времена холодной войны была очень высокой. Рейсы были ежедневными, буквально вылеты каждый день. До 1962 года база отвечала за прикрытие всего воздушного пространства страны. Вот почему её работа была такой интенсивной.
НАТО и Албания выделили на этот проект по 50 миллионов евро. Предполагается, что новая база альянса будет введена в строй к концу следующего года. Её планируют использовать для логистической поддержки сил НАТО и авиаподразделений полиции, а также для проведения учений.
ВИКТОР ВАНГЪЕЛИ: Конечно, наши сыны, новые поколения будут летать на самолётах F-16, это точно. Иэто только начало. Это даст им необходимый опыт полётов и управления базой в соответствии со стандартами НАТО. А затем обязательно появятся наши собственные ВВС, с нашими собственными самолётами.
Албания вошла в состав НАТО в 2009 году. По словам командующего спецоперациями США в Европе генерала Дэвида Табора, албанские военные так тесно сотрудничали с партнёрами, что их страна стала лучшим местом для размещения стратегического штаба.
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