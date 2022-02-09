Противостоять влиянию России и Турции — Insider объяснил появление в Албании передового штаба американских войск

США объявили о создании передового штаба американских сил спецопераций в Албании, передаёт The Insider. В Вашингтоне рассчитывают, что это позволит противостоять влиянию Москвы на Балканах, а также удержит албанцев от слишком тесного сближения с Турцией.

На фоне российской «агрессии» в Восточной Европе Командование специальных операций США в Европе (SOCEUR) в начале января объявило о создании передового штаба американских сил спецопераций в ещё одном напряжённом уголке Европы, Албании, сообщает The Insider.

Новый американский штаб призван способствовать выполнению миссии SOCEUR по «активизации отношений с союзниками и партнёрами для противодействия злонамеренному влиянию, укрепления оперативной совместимости и быстрого реагирования на возникающие угрозы, а также в случае необходимости для борьбы с агрессией», — отметили в командовании.

Ожидается, что штаб будет базироваться в Албании на ротационной основе, то есть использоваться только в определённые месяцы года или в случае необходимости. Командующий SOCEUR генерал-майор Дэвид Табор заявил, что штаб будет состоять всего из 10—15 специалистов. По его словам, Албанию в качестве места размещения выбрали из-за близости страны к основным транспортным узлам на Балканах.

«Возможность быстрого перемещения и обучения на Балканах в тесной координации с союзниками и партнёрами сделала Албанию наилучшим местом для проведения этой операции. Албания остаётся важным союзником НАТО и ценным партнёром по безопасности, как на региональном, так и на глобальном уровне», — приводит издание слова генерал-майора.

При этом бывший сотрудник командования, который дал интервью The Insider на условиях анонимности, заявил, что Балканы представляли интерес для США ещё со времен холодной войны. Американский военный также указал на нестабильную ситуацию в регионе — из-за большого количества различных этносов, национальностей и религий регион стал «благодатной почвой для конфликтов».

По словам источника издания, прежде всего Албания заинтересовала США тем, что предоставляет доступ американским силам в регион. «Чем больше у нас доступ, тем лучше мы можем действовать» и «использовать этот доступ в своих интересах», рассказывает бывший сотрудник командования.

Впрочем, помимо этого новый штаб специальных операций поможет США противостоять влиянию России в регионе. Албания является членом НАТО ещё с 2009 года. Страна направила войска для поддержки альянса и возглавляемой США коалиции в Афганистане, а альянс, в свою очередь, помог Албании укрепить свой военный потенциал. Тем не менее несколько стран региона, включая Боснию, Сербию и Болгарию, не входят в сферу влияния Белого дома. Эти страны были союзниками Советского Союза во время холодной войны, и некоторые из них поддерживают тесные связи с Россией.

Как отмечает The Insider, на фоне роста напряжённости вокруг Украины Москва может попытаться использовать эти связи для «нагнетания обстановки». В 2016 году сотрудники российской разведки пытались организовать государственный переворот с целью свержения правительства Черногории.

«Албания не находится рядом с Россией, поэтому у вас нет такой физической близости к противнику. Но Балканы очень важны, и Россия всё ещё имеет там большое влияние. В конечном итоге, русские — славяне, как и большая часть Балкан, за редким исключением, (например, Греция), и Россия всегда разыгрывала эту карту, чтобы манипулировать и контролировать ситуацию там», — рассказал источник.

Ещё одним фактором в регионе издание называет Турцию, которая инвестировала значительные средства в Албанию, обе страны являются членами НАТО и исповедуют ислам. Однако при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция неуклонно отходит от трансатлантического альянса, и там опасаются, что Анкара утянет за собой других членов НАТО, пишет The Insider.