Al Jazeera: процесс расширения ЕС на Западные Балканы находится в кризисе

Страны Западных Балкан уже давно стремятся в ЕС, однако Брюссель не проявляет большого желания к расширению, пишет политолог Димитар Бечев в своей статье для Al Jazeera. Автор отмечает, что сейчас ЕС бросает все силы на борьбу с пандемией, климатическую политику и укрепление еврозоны и не может отвлекаться на иные задачи. Кроме того, вступление новых членов может дестабилизировать ЕС в условиях, когда Европе нужно конкурировать с США и Китаем.

Все страны Западных Балкан намерены вывести свои отношения с ЕС на новый уровень, пишет политолог Димитар Бечев в своей статье для Al Jazeera. Однако идея расширения ЕС не встречала сильного энтузиазма в «старой» Европе: лидеры европейских стран предпочитали говорить о своей приверженности «европейской перспективе» Западных Балкан, а не расширению.

Однако в итоговой декларации саммита «ЕС – Западные Балканы», состоявшегося 6 октября этого года, было включено положение о приверженности ЕС «процессу расширения», пишет Бечев. Как отмечает политолог, этот пункт стал заслугой Словении, принимавшей саммит: однако сам факт того, что Словения отмечала это как большой успех, говорит о том, что процесс расширения ЕС находится в кризисе.

Внутри ЕС нет значительного стремления к вступлению новых членов, отмечает автор. Согласно некоторым данным, во время своего председательства в Совете ЕС Словения пыталась протолкнуть обязательство принять хотя бы одну страну к 2030 году, однако это предложение поддержки не нашло.

Наибольшего прогресса на пути интеграции в ЕС добилась Черногория, однако окончания процесса не видно и в её случае, пишет Бечев. У Сербии нет прогресса с декабря 2019 года, вступление Северной Македонии блокируется Болгарией. Ещё менее перспективно обстоят дела у Косова и Боснии: более того, Косово до сих пор входит в Шенгенскую зону. Складывается ощущение, что Европа удерживает регион на расстоянии, временами говоря пустые слова о расширении ЕС, пишет политолог.

Нетрудно понять, почему в ЕС не стремятся к расширению, пишет Бечев: сейчас тенденция внутри сообщества направлена на консолидацию. Брюссель бросил все силы на борьбу с пандемией, укрепление Еврозоны и климатическую политику: времени на иные дела у него нет. Как отмечает автор, если ЕС хочет выстоять в конкуренции с США и Китаем, ему нужно укрепиться изнутри, а принятие новых стран может усложнить этот процесс. Кроме того, некоторые эксперты говорят о том, что Брюссель сдерживает примеры других расширений: к примеру, принятые в состав ЕС Венгрия и Польша в итоге превратились в активных евроскептиков.