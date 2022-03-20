ABC News: на учениях НАТО в Норвегии разбился американский конвертоплан
В Норвегии произошло крушение со смертельным исходом. Воздушное судно морской пехоты США Osprey разбилось в горном районе. Все четверо морпехов, находившиеся на борту, погибли. Они участвовали в учениях НАТО, не связанных с украинским конфликтом. Поисковым работам препятствует опасная погода. С репортажем из Лондона корреспондент ABC News Лама Хасан.
Сегодня вечером ведутся отчаянные поиски ответов на вопрос, почему в пятницу в Норвегии воздушное судно морской пехоты США Osprey, подобное тому, что вы видите на экране, упало. Оно разбилось в скалистой местности, в результате чего на борту погибли четверо морпехов.
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