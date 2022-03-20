ABC News: на учениях НАТО в Норвегии разбился американский конвертоплан

Во время манёвров «Холодный ответ» потерпело крушение воздушное судно морской пехоты США с четырьмя военнослужащими на борту. Американские и норвежские службы начали расследование, но добраться до места катастрофы им мешают непогода и риск схода лавины, передаёт ABC News.

В Норвегии произошло крушение со смертельным исходом. Воздушное судно морской пехоты США Osprey разбилось в горном районе. Все четверо морпехов, находившиеся на борту, погибли. Они участвовали в учениях НАТО, не связанных с украинским конфликтом. Поисковым работам препятствует опасная погода. С репортажем из Лондона корреспондент ABC News Лама Хасан.

Сегодня вечером ведутся отчаянные поиски ответов на вопрос, почему в пятницу в Норвегии воздушное судно морской пехоты США Osprey, подобное тому, что вы видите на экране, упало. Оно разбилось в скалистой местности, в результате чего на борту погибли четверо морпехов.

Конвертоплан Osprey совершал тренировочный полёт и направлялся на север, где он должен был приземлиться в районе 18:00, но так и не добрался до пункта назначения. После сообщения о пропаже судна в 18:26 норвежские поисково-спасательные отряды взяли на себя инициативу и обнаружили его обломки с воздуха.

Район (падения конвертоплана. — ИноТВ) является частью Арктики, известной своими экстремальными погодными условиями.

СТИВ ГАНЬЯРД, бывший заместитель помощника госсекретаря США: Речь идёт об очень труднопроходимом районе Норвегии. Здесь крутые высокие горы и глубокий снег, сильный ветер и стремительно меняющаяся погода.

Полёт был частью регулярных учений НАТО «Холодный ответ», которые были запланированы задолго до ввода российских войск на Украину. В манёврах участвуют 30 тысяч военнослужащих из 27 стран, в том числе 3 тысячи американских морских пехотинцев.

ЛАМА ХАСАН, корреспондент ABC News: Норвегия и США начали расследование крушения. Но плохая погода и опасения по поводу схода лавины вынудили норвежскую полицию и спасательные команды прекратить работы на месте до улучшения метеоусловий. Уит?

С репортажем для нас была Лама Хасан. Спасибо.

Дата выхода в эфир 19 марта 2022 года.