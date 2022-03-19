CNN: попадания беспилотников на территории стран НАТО вынуждают блок опасаться «несчастных случаев»

Инциденты с беспилотниками, оказавшимися на территории стран НАТО, и продвижение российских войск на запад Украины заставляет Североатлантический альянс решать, как реагировать на подобные ситуации и стоит ли вообще на них реагировать, сообщает CNN. Хотя в Брюсселе полагают, что на данный момент угрозы для НАТО нет, в альянсе обсуждают вопрос расширения своих возможностей на восточном фланге.

На прошлой неделе беспилотный летательный аппарат пролетел около 560 км от западной границы Украины, упав в Загребе, столице Хорватии, которая является членом НАТО. По словам хорватских чиновников, беспилотник нёс авиабомбу, и пока неясно, принадлежал ли он украинским или российским силам. Другой беспилотник, прилетевший со стороны Украины, разбился на территории Румынии. А во вторник украинские военные заявили, что сбили российский беспилотник, который попал на Украину через воздушное пространство Польши.

Как отмечает CNN, эти инциденты заставляют западные страны опасаться того, что российская спецоперация на Украине может перекинуться на страны НАТО, пусть и не непреднамеренно, заставляя НАТО решать, как реагировать — если вообще реагировать — на инциденты, происходящие на территории стран — членов альянса.

В Министерстве обороны США отмечают, что беспилотники, по всей видимости, попали на территорию стран НАТО непреднамеренно. С начала спецоперации Пентагон создал прямую линию связи с Минобороны России в целях предотвращения просчётов, учитывая, что американский и российский флот действуют в непосредственной близости друг от друга. По словам высокопоставленного представителя оборонного ведомства, США проверяют эту линию «один или два раза в день», но до сих пор она так ни разу и не понадобилась.

В свою очередь, НАТО безуспешно пытается установить связь с Россией по линии связи и в письменной форме, что вызывает обеспокоенность относительно желания России идти на взаимодействие с западными партнёрами на фоне продвижения российских войск на запад Украины. «Мы, конечно, пытаемся общаться с ними. Но для общения нужны две стороны», — приводит CNN слова одного из чиновников из штаб-квартиры Североатлантического альянса.

Как отмечается на сайте телеканала, в прошлые выходные боевые действия приблизились к границам НАТО, когда взрывы прогремели в районе Львова, всего в 15 км от границы с Польшей. Между тем в Москве предупреждают, что любые грузы на Украине, которые Россия сочтёт поставками иностранного оружия, станут целями российских войск.



Американские военные располагают средствами наблюдения и датчиками, которые позволят смягчить потенциальный рост напряжённости. В частности, в США могут проанализировать предполагаемую траекторию и попытаться проследить за ней, чтобы в случае отклонения было понятно, было оно преднамеренным или случайным.

Хотя беспилотники США и НАТО не летают над территорией Украины, американские беспилотные аппараты и самолёты-разведчики летают вдоль границы, а также используют спутники над головой, по словам официальных лиц. Вблизи Украины также регулярно летают разведывательные самолёты Системы дальнего радиолокационного обнаружения Североатлантического альянса.

«Вокруг летает множество беспилотников, и все как бы нервно огладываются и смотрят на происходящее. Учитывая масштаб действий России, это неудивительно. Это одна из причин, по которой все сейчас так напряжены», — заявил директор Проекта ракетной обороны Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако.

При этом опасения относительно попадания беспилотников или снарядов с территории Украины на территорию стран НАТО усиливаются на фоне проведения администрацией президента США Джо Байдена осторожной линии в отношении того, на что там готовы пойти для поддержки украинского лидера Владимира Зеленского.

Вашингтон и Брюссель уже предоставили Киеву военную помощь на сотни миллионов долларов. Однако администрация Байдена выступает против плана, предусматривающего поставку США польских истребителей на Украину через немецкую авиабазу, предупредив, что это приведёт к росту напряжённости. В США и НАТО также дали понять, что они не планируют вводить войска на Украину, хотя и усиливают наблюдение и патрулирование вблизи границы альянса со страной.

«Мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие, то, как мы наблюдаем за нашим воздушным пространством», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции на этой неделе, добавив, что альянс расширяет свои возможности, для того чтобы «быть уверенными, что мы можем реагировать в случае необходимости».

В этом свете Столтенберг указал на развёртывание вдоль восточного фланга альянса зенитных ракетных комплексов, опасаясь «несчастных случаев». «Поэтому мы должны убедиться в том, что у нас есть каналы коммуникации с Россией для предотвращения опасных ситуаций», — добавил генсек.

По словам министра обороны Хорватии Марио Банозича, беспилотник, упавший в Загребе, пролетел через три страны НАТО, после того как покинул воздушное пространство Украины. По данным Банозича, беспилотник был вооружён взрывным устройством, однако Столтенберг заявил журналистам, что, судя по всему, дрон был безопасен. «Есть признаки, которые указывают на то, что он мог прилететь как с Украины, так и из России», — приводит CNN слова хорватского министра.

По словам Столтенберга, в НАТО отслеживают траекторию полёта беспилотного аппарата, который вошёл в воздушное пространство Румынии в воскресенье, и рассматривают оба инцидента.

Как сообщили телеканалу официальные лица, по оценке Столтенберга, «в настоящее время угрозы для НАТО как таковой нет», но так как риски существуют, в НАТО обсуждают вопрос о перемещении оборонительных систем альянса на восток, чтобы охватить районы, прилегающие к России.

Как пишет CNN, бывший директор по России Совета национальной безопасности США Джефф Эдмондс заявил, что риск для стран НАТО будет только возрастать по мере продвижения российских войск на запад.