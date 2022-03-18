Fox News: «можно было бы избежать» — президент ЮАР обвинил НАТО в украинском кризисе

Конфликта на Украине «можно было бы избежать», если бы НАТО прислушалось к предупреждениям о том, что расширение на восток приведёт к росту напряжённости, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Лидер отказался осуждать действия России, подчеркнул, что его страна будет призывать к диалогу, и отметил, что с ним уже связались по поводу возможной роли посредника.

В ходе своего выступления в парламенте в четверг 17 марта президент ЮАР Сирил Рамафоса обвинил НАТО в провокации в отношении России, из-за которой страна начала свою спецоперацию на Украине, сообщает Fox News.

По словам южноафриканского лидера, конфликта «можно было бы избежать, если бы НАТО прислушалось к предупреждениям, с которыми за последние годы выступили его же лидеры и официальные лица, что расширение на восток приведёт к повышению, а не понижению уровня нестабильности в регионе».

Президент добавил, что его страна не поддерживает применение силы, но осуждать Россию отказался. По словам Рамафосы, с ним связались с предложением выступить посредником в конфликте, но кто именно с ним связался, лидер не уточнил, отмечает канал.

«Есть те, кто настаивает, что мы должны занять очень конфронтационную позицию по отношению к России. Но вместо этого подход, которого мы будем придерживаться, заключается в призыве к диалогу. Криками и воплями не положить конец этому конфликту», — цитирует Рамафосу Fox News.

Как подчеркнул президент, он не хочет принимать чью-либо сторону, потому что это может негативно отразиться на роли его страны как возможного посредника. Рамафоса напомнил, что его государство уже выступало в схожем качестве в мирном процессе по Северной Ирландии в начале 2000-х.

Канал обращает внимание, что Южная Африка была одной из 35 стран в ООН, которые воздержались от голосования по принятию резолюции, осуждающей действия России на Украине.